Kriminalisté se vrátili do Kynšperku, mluví se o nálezu dalších částí dětského těla

Policejní mluvčí Jakub Kopřiva v pátek nová zjištění nekomentoval. „Vyjádření k případu poskytneme odpoledne,“ uvedl pouze na dotaz iDNES.cz.
„Chystáme se provádět další úkony,“ uvedl dnes pro Novinky jeden z kriminalistů před rodinným domem, u kterého stál vůz kriminalistického technika a další vůz policie. Podle zjištění serveru v domě nebydlí pouze žena, která nález dětské ruky na policii oznámila, ale také podezřelá, kterou v ten samý den policisté zadrželi.
Je totiž tchyní podezřelé, která s jejím synem ve stejném domě žije.
Místní o případu mnoho nevědí. „Jenom to, co jsem si přečetla na sociálních sítích. Je to hrozné,“ uvedla na dotaz redakce asi pětadvacetiletá žena.
„Nevím, koho zadrželi. Je to všechno ve stadiu vyšetřování, takže bych se k tomu ani vyjádřit nemohl,“ řekl kynšperský starosta Marek Matoušek.
Případ vyšetřují kriminalisté od středečního večera, kdy oznamovatelka upozornila na nález části dětského těla. Celý čtvrtek policisté prohledávali nejen dům, ale také širší okolí.
„Pátrání se soustředilo na okolí místa, kde byla nalezena část lidského těla. Do pátrání po čemkoliv, co pomůže objasnit tento případ, se zapojilo několik desítek policistů. K dispozici měli psovody se služebními psy, strážníky z místní městské policie i kolegy od hasičů,“ popsal ve čtvrtek zásah Kopřiva.
Kriminalisté a další pátrači prohledávali také okolí řeky Ohře a cyklostezky. Později odpoledne pak zadrželi ženu podezřelou z násilného trestného činu.