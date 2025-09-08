Američtí výrobci kytar zavítali do Prahy, ukázali nástroje za čtvrt milionu

V prestižních kalifornských dílnách vznikly nástroje pro světové hudebníky. Kytaru od nich mají Eric Clapton, Bob Dylan nebo David Gilmour. Dva z kytarářů americké značky Fender nyní zavítali do Prahy, aby představili novou etapu spolupráce s tuzemským obchodem Kytary.cz. Ta podle českého prodejce umožní místním umělcům a sběratelům přímý přístup k unikátním nástrojům.
Andy Hicks (uprostřed), který vyrábí kytary ve Fender Custom Shop Masterbuilt, představil v Praze ukázky své práce. (8. září 2025) | foto: Tomáš Hejlek

Kytara, kterou vyrobil Andy Hicks, Fender Master Builder (8. září 2025)
Kytara, kterou vyrobil Austin MacNutt, Fender Master Builder (8. září 2025)
Ukázka hry na kytaru, kterou vyráběl Andy Hicks z Fender Custom Shop...
„Modely z řady Fender Custom Shop byly u nás sice dostupné už dříve, ale přímý kontakt s konkrétním master builderem a možnost objednat si unikátní nástroj přímo od jednoho z nejuznávanějších kytarářů na světě představuje zcela nový rozměr,“ řekl Jiří Struk, vedoucí marketingu společnosti Kytary.cz.

„V celém regionu střední a východní Evropy jde navíc o jedinou možnost, jak takovou zakázku osobně zadat,“ dodal.

Kytary z dílny Fender Custom Shop Masterbuilt patří v dnešní době k vyhledávaným sběratelským a investičním nástrojům. Jsou ručně stavěné na míru podle přání konkrétního zákazníka, a to od prvotního nákresu, přes specifika kytary až po její finální podobu.

Celá cesta přitom může trvat kvůli čekací listině až dva roky, přičemž samotná výroba kytary zabere, podle složitosti požadavků klienta, přibližně čtyři měsíce.

Jedni z těch, kdo tyto kusy vytváří, jsou i Andy Hicks a Austin MacNutt. „Stavět nástroje pro hudebníky je vždy velmi osobní. Každý nástroj má svůj příběh, svoji duši,“ popsal Hicks.

Při návštěvě Prahy ho podle jeho slov překvapilo, kolik vášně a preciznosti mají čeští muzikanti. „Přesně to je duch Custom Shopu,“ podotkl master builder, který mimo jiné vytvořil pro rockera Davea Navarra repliku Izabelly Jimiho Hendrixe.

Jako ukázku své práce přivezl do metropole tyrkysově modrou kytaru. „Je inspirována kytarami ze 60. let, přičemž její barva je velice neobvyklá. Zároveň je specificky upravená,“ řekl Hicks.

Jeho kolega MacNutt představil nástroj v bronzovém odstínu. „Není to přesná kopie staré, vintage kytary. Má ale speciální barvu a netypický krk, který je celý vyrobený z palisandru,“ popsal.

Cena obou z kytar se pohybuje okolo čtvrt milionu korun. Jedna stojí 233 tisíc, druhá 264 tisíc.

„Custom Shop Masterbuilt není jen o dokonalém zvuku a řemeslu, ale i o hodnotě. Tyto nástroje jsou reálně sběratelským artiklem s potenciálem růstu ceny. Jsem rád, že se tento přístup díky Kytary.cz dostává i do střední Evropy,“ uvedl MacNutt.

