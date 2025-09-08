Američtí výrobci kytar zavítali do Prahy, ukázali nástroje za čtvrt milionu

„Modely z řady Fender Custom Shop byly u nás sice dostupné už dříve, ale přímý kontakt s konkrétním master builderem a možnost objednat si unikátní nástroj přímo od jednoho z nejuznávanějších kytarářů na světě představuje zcela nový rozměr,“ řekl Jiří Struk, vedoucí marketingu společnosti Kytary.cz.
„V celém regionu střední a východní Evropy jde navíc o jedinou možnost, jak takovou zakázku osobně zadat,“ dodal.
Kytary z dílny Fender Custom Shop Masterbuilt patří v dnešní době k vyhledávaným sběratelským a investičním nástrojům. Jsou ručně stavěné na míru podle přání konkrétního zákazníka, a to od prvotního nákresu, přes specifika kytary až po její finální podobu.
Celá cesta přitom může trvat kvůli čekací listině až dva roky, přičemž samotná výroba kytary zabere, podle složitosti požadavků klienta, přibližně čtyři měsíce.
Jedni z těch, kdo tyto kusy vytváří, jsou i Andy Hicks a Austin MacNutt. „Stavět nástroje pro hudebníky je vždy velmi osobní. Každý nástroj má svůj příběh, svoji duši,“ popsal Hicks.
Při návštěvě Prahy ho podle jeho slov překvapilo, kolik vášně a preciznosti mají čeští muzikanti. „Přesně to je duch Custom Shopu,“ podotkl master builder, který mimo jiné vytvořil pro rockera Davea Navarra repliku Izabelly Jimiho Hendrixe.
Jako ukázku své práce přivezl do metropole tyrkysově modrou kytaru. „Je inspirována kytarami ze 60. let, přičemž její barva je velice neobvyklá. Zároveň je specificky upravená,“ řekl Hicks.
Jeho kolega MacNutt představil nástroj v bronzovém odstínu. „Není to přesná kopie staré, vintage kytary. Má ale speciální barvu a netypický krk, který je celý vyrobený z palisandru,“ popsal.
Cena obou z kytar se pohybuje okolo čtvrt milionu korun. Jedna stojí 233 tisíc, druhá 264 tisíc.
„Custom Shop Masterbuilt není jen o dokonalém zvuku a řemeslu, ale i o hodnotě. Tyto nástroje jsou reálně sběratelským artiklem s potenciálem růstu ceny. Jsem rád, že se tento přístup díky Kytary.cz dostává i do střední Evropy,“ uvedl MacNutt.