Autor: ,
  20:55aktualizováno  20:55
Státní plavební správa v úterý uzavřela labskou vodní cestu v úseku od hranic s Německem (SRN) ke Střekovu v Ústí nad Labem. Důvodem je nahromaděný led v řece, vyplynulo z úterního sdělení státního podniku Povodí Labe se sídlem v Hradci Králové. Uzavřený úsek je dlouhý okolo 40 kilometrů.
Státní plavební správa v úterý uzavřela labskou vodní cestu v úseku od hranic s Německem (SRN) ke Střekovu v Ústí nad Labem. (13. ledna 2026) | foto: Státní podnik Povodí Labe

Říční ledoborec rozrušuje ledovou celinu, aby mohl být provozován děčínský...
Zcela mimořádnou událost mohou sledovat lidé u přístavu Děčín–Rozbělesy v...
Říční ledoborec rozrušuje ledovou celinu, aby mohl být provozován děčínský...
Tloušťka ledové celiny je zde osm až deset centimetrů.
Uzavřen je tak provoz až do Kunětic na Pardubicku, tedy téměř 247 kilometrů cesty. Kvůli ledu se lodní provoz na Labi zastavil podle dostupných údajů naposledy před 14 lety.

„Tímto opatřením obecné povahy vydaným Státní plavební správou je již uzavřen plavební provoz v celistvém úseku od hranic se SRN do Kunětic v úhrnné délce 246,9 km,“ uvedli zástupci Povodí Labe.

Vodohospodáři Povodí Labe kvůli mrazivému počasí jsou již několik dní v režimu zvýšené bdělosti. Led na vodních tocích a vodních dílech v uplynulých dnech sílil a při oblevě může způsobit řadu komplikací. Proto také odstraňují led z vodních děl a brání tvorbě ledových bariér.

Silné mrazy zastavily lodní provoz na Labi zřejmě dosud naposledy v únoru 2012. Rejdaře to ale tehdy příliš nepostihlo, protože doprava na řece ustala kvůli ledu také v Německu. Častěji plavební provoz na Labi omezují povodňové stavy, jako třeba předloni v září nebo na přelomu let 2023 a 2024.

Povodí Labe zajišťuje péči o vodní toky a jejich údržbu, provoz vodních děl a další činnosti na území podél celého toku Labe, tedy od Trutnovska po Děčín.

Oteplení v posledních hodinách a mrznoucí déšť téměř na celém území ČR způsobily problémy v dopravě. Silná ledovka zkomplikovala provoz na silnicích i na železnici. Přibylo dopravních nehod i úrazů na kluzkých chodnících. Ledovka se někde udržela do odpoledních hodin, hlavně na severu a severovýchodě republiky hrozí i ve středu a ve čtvrtek.

