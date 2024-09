Doprava v Ústí kolabuje kvůli protipovodňovým opatřením, MHD nabírá zpoždění

Od nedělního večera jsou kvůli postaveným protipovodňovým zábranám zavřené komunikace I/62 v úseku Mariánský most až po křižovatku u pěti oblouků, I/30 v úseku Předmostí po okružní křižovatku Pod Větruší a také samotný kruhový objezd Pod Větruší.

Řidiči tedy nyní nesmějí projet takzvanou protipovodňovou vanou, která se před několika měsíci „proslavila“ tím, že do ní natekla voda. O víkendu se zvažovalo její řízené zatopení.

Od části Střekov do centra města se řidiči dostanou přes Benešův most. Mariánský most je také k dispozici pro veškerou dopravu s tím, že se nedá sjet na centrum, ale pouze na Děčín.

Omezení se týká i vozů MHD. Veškeré linky směr Krásné Březno, Neštěmice, Mojžíř a Střekov z centra a do centra jsou přesměrovány přes Severní Terasu a ulici Výstupní.

Kvůli dopravním omezením nabírají spoje velká zpoždění. „Cesta do práce mi běžně trvá kolem dvaceti minut, dneska to bylo asi hodinu a půl,“ řekla v pondělí ráno paní Jitka, která do práce v centru Ústí jezdí každý den.

„Autobus od Neštěmic přijel na zastávku v Krásném Březně už plný. Sotva jsem se tam dostala. Na dalších zastávkách pak už další cestující nastoupit nemohli, nevešli by se,“ popsala dál s tím, že někteří lidé navíc byli překvapeni, kudy autobus jede. O omezeném provozu ve směru do města totiž nevěděli.

Během zhruba pětikilometrové objízdné trasy musel řidič několikrát otevřít dveře, aby se v autobuse dalo trochu dýchat. Některým cestujícím se udělalo špatně a museli vystoupit.

„Ani se nedivím, taky jsem do centra města nedojela. Nechala jsem se vysadit asi kilometr před a zbytek cesty došla pěšky,“ poznamenala žena. I tak přišla do práce asi o hodinu později.

Dopravní podnik: vyrazte s předstihem

Na zpoždění spojů upozorňuje cestující i ústecký dopravní podnik. „Žádáme cestující, aby na zastávky chodili s dostatečným předstihem, nejlépe na dřívější spoje, protože dochází ke zpoždění. Přesnou míru zpoždění bohužel nejsme schopni předem odhadnout, závisí to na aktuální dopravní situaci,“ stojí uvedeno na stránkách podniku.

Jak dlouho omezení potrvají, není zatím jasné. Podle předpovědi má Labe v krajském městě kulminovat zítra odpoledne na 700 centimetrech. Ještě v neděli ráno se předpovídalo, že kulminovat bude v úterý na 800 centimetrech.

V Děčíně má kulminovat v úterý večer na 765 centimetrech. „Povodí Labe nedoporučilo stavbu dalších protipovodňových zdí ve městě,“ řekl mluvčí Děčína Luděk Stínil. Ve městě první stěnu postavili už v pátek. V pondělí v Děčíně znovu otevřeli zoologickou zahradu, stejně tak i v Ústí.

„Lidé se nemají čeho obávat, povodňová situace se uklidňuje,“ řekl v pondělí po jednání protipovodňové komise hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO). „Čeká nás ještě odpouštění vltavské kaskády, nicméně i na toto navýšení průtoku jsme připraveni a nemělo by překonat protipovodňové zábrany. Všechna opatření, která jsou nastavena, zabezpečí, že se řeka udrží v korytě,“ uvedl.

Na některých místech se zatím nepodařilo obnovit dodávky elektřiny. V kraji je aktuálně bez elektrického proudu kolem dvou tisíc odběrových míst. „Máme informace, že na obnovení dodávek ČEZ intenzivně pracuje,“ sdělil Schiller.

V kraji celý víkend komplikoval situaci především silný vítr. Kvůli němu na mnoha místech padaly stromy, lidé se ocitli bez elektřiny a rušila se řada akcí.