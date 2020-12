Laboratoře do večera prokázaly 1706 nových případů covidu, podobně jako minulý týden

Praha Laboratoře v Česku do sobotních 18:00 prokázaly 1706 nových případů nemoci covid-19. Je to skoro stejně jako minulou sobotu za stejnou dobu. Ve čtvrtek i pátek průběžný nárůst ve srovnání s předchozím týdnem zrychlil. Počet hospitalizovaných s covidem se prakticky nezměnil, v nemocnicích jich před víkendem bylo 4436. Počet těžkých případů klesl o šest na 576. Do statistik přibylo oproti ranním údajům dalších 44 úmrtí, celkem v zemi od začátku epidemie zemřelo 8782 lidí s covidem.

V pátek laboratoře provedly přes 20 000 testů na covid-19, skoro čtvrtina z nich byla pozitivních. Je to nejvyšší podíl za posledních deset dní. Aktuálně je nakažených 61 163 lidí, celkem se nákaza v České republice potvrdila od začátku března u 544 112 lidí, vyléčilo se přes 474 000 z nich.

Rizikové skóre v protiepidemickém systému PES zůstalo v sobotu třináctým dnem po sobě na 57 bodech ze sta, což odpovídá třetímu z pěti stupňů pohotovosti. Aktuální hodnotu indexu zveřejní ministerstvo zdravotnictví v neděli kolem 6:30. Laboratoře v pátek zpracovaly 20 058 testů, nejméně za tento týden. Nejvíc jich bylo v úterý, přes 23 000. Pozitivních bylo v pátek skoro 24 procent z provedených testů, to je nejvíce od 24. listopadu. Podle odborníků je tento ukazatel dlouhodobě stále vysoký a ukazuje relativně velkou virovou zátěž v populaci. Denní přírůstek obětí je v poslední době kolem stovky nebo pod touto hranicí. V pátek zemřelo 66 nakažených, na sobotu zatím připadá 24 úmrtí. Při dalších aktualizacích ale tyto údaje obvykle ještě rostou. Smutné bilanci vévodí 3. listopad s 261 mrtvými. Česko je od čtvrtka ve třetím stupni přísnosti opatření v protiepidemickém systému (PES), nově se otevřely s omezením kapacity například obchody a restaurace. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) považuje situaci za křehkou. V sobotu kritizoval fakt, že řada restaurací a barů zůstala v pátek i přes zákaz a upozornění policistů otevřených i po 22:00. Označil to za nepřijatelnou nezodpovědnost. Upozornil na to, že Česko se pohybuje na hranici mezi třetím a čtvrtím stupněm protiepidemického systému PES a při zhoršení situace hrozí, že se restaurace a bary budou muset zavřít. Jedním z faktorů určující rizikové skóre PES je reprodukční číslo, tedy průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného člověka. V posledních dvou týdnech opět stoupá, v sobotu bylo 0,96.