Dvouměsíční samec dostal jméno Jabulani, které pochází z jihoafrické zuluštiny a dá se volně přeložit jako „přinášet radost“, uvedla pražská zoo.
Zajímavostí je, že Jabulani byl také název fotbalového míče, kterým se v roce 2010 hrálo fotbalové mistrovství světa v Jihoafrické republice.
Malého ploutvonožce mohou lidé v pražské zoo spatřit po sedmi letech. Pravnuk známého Gastona je k vidění každý den ráno kromě pátků, kdy se lachtanům čistí velký expoziční bazén.
„První dny života mláděte byly dramatické, protože samice Daisy patrně neměla dostatek mateřského mléka a o svého potomka nejevila přílišný zájem. Sameček přežil jen díky nepřetržité péči veterináře a chovatelů, kteří se jinak houževnatému mláděti rozhodli dát šanci,“ řekla ředitelka Zoo Praha Lenka Poliaková.
Malý lachtan se představil ve velkém bazénu krátce už v úterý, kdy ho viděli novináři. Poliaková uvedla, že na své jméno slyší, zahrada chce ale od dalšího pojmenovávání zvířat pomalu upustit. „Rádi bychom se vyhnuli takovému polidšťování zvířat,“ řekla.
Sameček váží nyní asi 14 kilogramů. Zatím se živí pouze mateřským mlékem, na potravu dospělých lachtanů přejde až příští rok.
„Pro návštěvníky je to nesmírně atraktivní zvíře, lachtany jihoafrické chová v Evropě jen šestnáct zoologických zahrad, my jsme jednou z nich, a každé mládě se počítá,“ dodala ředitelka zahrady.
Sameček se narodil 5. června samici Daisy. Otcem Jabulaniho je samec Eda, který kvůli genetické obměně loni odešel do zoo v německém Rostocku.
Jabulani je pravnukem lachtana Gastona, který uhynul při povodních v roce 2002. Až dospěje, pražská zoo pro něj bude hledat jiné zařízení.
Aktuálně chová Zoo Praha pět lachtanů. Kromě mláděte a jeho matky Daisy chová zoo také samce Osla, který pochází z Belgie a má se v budoucnu stát otcem i dalších mláďat, dále pak samice Abebu a Ronju. Pražská zoo chová lachtany s malými přestávkami od roku 1934.