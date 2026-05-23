„Já ještě úplně nevím. Mám spoustu nabídek, ale musím si to rozmyslet, „ odvětil Řehka na otázku, kam povedou jeho další profesní kroky. Zmizet z pole obrany a bezpečnosti však dle jeho slov nehodlá.
Novým šéfem armády se má stát dosavadní zástupce náčelníka generálního štábu Miroslav Hlaváč, schválila to v pondělí vláda. Jako jediný pro něj nehlasoval právě Zůna, zdůvodnil to rychlým kariérním růstem Hlaváče. Prezident Petr Pavel řekl, že je Hlaváč dobrým kandidátem a je připraven ho jmenovat.
Také podle Řehky zvolený Hlaváč splňuje všechna kritéria pro výkon své funkce. „Do pracovních záležitostí by se neměly míchat osobní preference,“ podotkl. S tím souhlasil i nově jmenovaný vládní zmocněnec Landovský.
„Neberu úkoly, kde není šance na úspěch. Funkci vládního zmocněnce jsem vzal, protože mi na alianci záleží,“ poznamenal. Podle Řehky může být zřízení vládního zmocněnce směrem k alianci pozitivním signálem.
„To jsou spekulace, které můžeme snadno vyvrátit,“ reagoval Landovský na teorie, že by měl v budoucnu nahradit Zůnu ve funkci ministra obrany. „Já nejsem politik a nechci být. Jsem úředník,“ dodal.
Pozice Zůny totiž podle politologů oslabila poté, co byl náčelníkem generálního štábu vybrán Hlaváč. „O něm se už dlouho říká, že je na odstřel, že se pod ním kývá židle,“ řekl iDNES.cz politolog Josef Mlejnek.
Ve středu také premiér Andrej Babiš (ANO) Zůnovi veřejně vytkl, že není spokojen s návrhem nové koncepce výstavby armády do roku 2040. Ministr Zůna si však jako ohrožený nepřipadá.