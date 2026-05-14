„Konání sudetoněmeckého landsmanšaftu na českém území je přinejmenším problematické,“ uvedl na začátek svého projevu Boris Šťastný. „To, co se má odehrát v Brně, není nic jiného než politická provokace, kterou bohužel po mnoho hodin ve Sněmovně podporovali opoziční poslanci,“ pokračoval ministr sportu, zdraví a prevence.
Podle něj se spolek snaží zpochybnit výsledky a důsledky druhé světové války. Vyzdvihl ale obecné vztahy s Německem, které jsou podle něj nejlepší, co kdy byly.
„Některé excesy, které se děly sudetským Němcům po roce 1945 skutečně nebyly chválihodné, byly ale pochopitelné,“ myslí si poslanec Jinřich Rajchl (PRO) a srovnal situaci s tím, co se dělo polským obětem během druhé světové války. „Pokud někdo způsobil divoký odsun, tak je to nacistická strana NSDAP Adolfa Hitlera,“ pokračoval. Sjezd pak nepovažuje za projev smíření, ale naopak jako za otevírání již téměř uzavřených historických ran.
„Na této ostudě se podílet nebudeme,“ řekl v úterý na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně předseda ODS Martin Kupka. Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba se jedná o „kouřovou clonu“, kterou se koalice snaží zakrýt skutečné problémy. „Podívejte se na ně, jací jsou to vlastenci! Kdo z nich tady je? Nikdo!,“ křičel ve Sněmovně poslanec SPD Miroslav Ševčík během podrobné rozpravy.
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel a místopředseda KDU-ČSL František Talíř zároveň oznámili, že se plánují sjezdu sudetských Němců zúčastnit.
Usnesení o odmítnutí sjezdu sudetských Němců se snaží prosadit hlavně SPD v čele s jejím předsedou Tomiem Okamurou. Sněmovna o něm vedla rozpravu už na začátku minulého týdne, tehdy ale ani po šesti hodinách odmítavé stanovisko přijato nebylo.
„Přece si mohou dělat schůze v Bavorsku,“ zdůvodnil tehdy své stanovisko Okamura. Návrh má ale podporu napříč koalicí. „Pro nás je zásadní takové usnesení,“ uvedl ministr pro sport, prevenci a zdraví za Motoristy sobě Boris Šťastný. Nedávno se k plánovanému sjezdu vyjádřil i ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě).
„Nemyslím si, že si premiér Söder a ministr Dobrindt tento den v Brně užijí,“ řekl Macinka v rozhovoru pro německá média a zmínil bavorského premiéra Markuse Södera a ministra vnitra Alexandera Dobrindta, kteří se na sjezd chystají.
Pořadatelé festivalu Meeting Brno, kde se bude sjezd konat, opakovaně ujistili, že i přes politické odmítání se akce konat bude. Festival je v plánu od 22. do 25. května.