Rezavé dráty, chybějící brzda. Co způsobilo pád lanovky na Ještědu

Po technické stránce liberecká lanovka fungovala na typickém principu hlavního lana, na němž byla permanentně zavěšena. Nahoru a dolů ji tahala menší lana. Pokud jedno z nich praskne nebo jinak selže, je kabina vybavena záchrannou čelisťovou brzdou. Ta dokáže zastavit i rozjetou kabinu, ale musí za ni zatáhnout obsluha lanovky uvnitř.

Při pádu ze třicetimetrové výšky nepřežil průvodčí, který v kabině jel jako jediný směrem dolů. Patrně při velké rychlosti a rozhoupání nestačil zatáhnout za ruční brzdu. Obrovské štěstí mělo 14 lidí, kteří cestovali v druhé kabině nahoru. Ta velkou rychlostí sjela dolů, zastavit se ji personálu podařilo jen pár desítek metrů od dolní stanice.

„Uznávání lanové dráhy jako způsobilé k provozu prováděly osoby vykonávající revize, prohlídky a zkoušky lanové dráhy. Tyto osoby vykazovaly dlouhodobě zjevné nedostatky ve své činnosti,“

Inspektoři ve zprávě uvádějí, že lanovka měla mít automatickou brzdu, tedy takovou, co kabinu v případě přetržení tažného lana zastaví na místě bez jakéhokoliv zásahu člověka. Díky tomu by se celé tragédii podařilo zabránit.

„Šetřením bylo zjištěno, že v době projektování i po celou dobu provozování předmětné lanové dráhy obsahovaly normy požadavek na samočinnou aktivaci vozové brzdy, a tedy vozy této lanové dráhy měly být vybaveny vozovou brzdou, která by byla automaticky aktivována při přetržení tažného lana,“ vysvětlují vyšetřovatelé ve zprávě, kterou má iDNES.cz k dispozici.

Přesně před rokem policisté obvinili z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti České dráhy jakožto provozovatele lanovky, dále čtveřici fyzických osob, jejichž roli v celém případu policisté neupřesnili.

Podle zdrojů iDNES.cz šlo mimo jiné i o revizní techniky, kteří při každoročních kontrolách lanovky ignorovali fakt, že dvojice kabin nemá v provozu automatickou brzdu. Právě ní měla být lanovka dle projektové dokumentace vybavena.

Vyšetřovatelé také potvrzují předchozí zjištění, že příčinou pádu kabiny bylo přetržení lana vlivem koroze. „V případě poškozeného lana bylo patrné rozsáhlé korozní napadení, zatímco u nepoškozeného lana se vyskytovalo jen mírné korozní napadení. Významným prvkem přispívajícím k procesu poškození tažného lana byla zjištěná výrazná koroze jednotlivých drátů, která vedla k oslabení jejich průřezu. Poškození bylo postupné,“ stojí dále ve zprávě.

Podle vyšetřovatelů bylo další příčinou pádu to, že lanová dráha fungovala v běžném provozu bez prvků zajišťujících aktivaci automatické brzdy, přitom je dle evropských norem povinné tento systém zavést. Zveřejněná technická dokumentace zároveň jasně říká, že brzda měla být součástí lanové dráhy. Vyšetřovatelé proto dospěli k závěru, že automatická brzda tam původně byla, ale někdo jí odmontoval.

Drážní Inspektoři zároveň podotkli, že pochybení je na bedrech revizních techniků, kteří měli lanovku pravidelně kontrolovat. „Uznávání lanové dráhy jako způsobilé k provozu prováděly osoby vykonávající revize, prohlídky a zkoušky lanové dráhy. Tyto osoby vykazovaly dlouhodobě zjevné nedostatky ve své činnosti,“ sumarizuje zpráva.

Kam zmizela automatická brzda?

„Já tam automatickou vozovou brzdu v minulosti nikdy nezaregistroval, nikdy jsem ji tam neviděl. Nezpochybňuji však, že to norma nařizuje,“ hájil se revizní technik, kterého kterého po pádu lanovky vyslýchala policie.

Po konfrontaci s výkresem, na němž byl princip automatické vozové brzdy viditelný, uvedl: „Nejsem si vůbec vědom, že tam kdy byla. Nikdy jsem si jí nevšiml. Nemám k tomu co říci. Pokud mi to provozovatel hypoteticky neoznámil, nemusel jsem se o tom teoreticky vůbec dozvědět, ale nevím. Ukázaný výkres, kde je automatická funkcionalita vidět, jsem viděl úplně poprvé,“ prohlásil.

31. října 2021

K nehodě se vyjádřil i přednosta lanové dráhy Pavel Vursta. „Na dotaz uvádím, že po rekonstrukci roku 1975 byla na běhounu také tzv. automatická brzda. Já jsem to nezažil, ale mělo to reagovat na pokles tahu v tažném laně a mělo to nějak hydraulicky zaktivovat brzdový válec. Slyšel jsem, že to nějak nefungovalo, že z toho nějak tekla brzdová kapalina. Vím, že to bylo napojené na hydraulický okruh a mělo to prostě sepnout v době poklesu tahu na laně,“ líčil Vursta.