Lanovku na Ještěd převezme od Českých drah Liberec, chce ji obnovit

„Město Liberec dalo nabídku Českým drahám na převzetí pozemků a teď již nefunkční technologie. Dál pak budeme hledat strategického partnera na projektování, výstavbu a budoucí provozování lanovky,“ uvedl primátor Liberce Jaroslav Zámečník. Stalo se tak po jednání města, Libereckého kraje, Českých drah a provozovatelů lyžařského areálu a restaurace na Ještědu.

Přestože by lanovku postavila a provozovala soukromá společnost, výhledově by nakonec připadla Liberci.

„Budeme hledat takového partnera, který ji postaví, a my mu na našich pozemcích umožníme podnikat. On bude v rámci svých tržeb a zisků splácet investici a na jejím konci nám tuto investici převede,“ upřesnil Zámečník.

Podobný vztah má město se společností TMR v rámci lyžařského areálu. „Investice, které společnost TMR zrealizuje, přejdou do majetku města. Kdyby odešla dříve, zbylý majetek doplatíme,“ připodobnil primátor.

Jak bude lanovka vypadat, zatím neví

Cena za pozemky, technologie a stavby, kterou bude muset Liberec zaplatit, vzejde ze znaleckých posudků. „Prvotní odhady jsou desítky milionů korun v nižších řádech,“ poodhalil Jiří Ješeta, náměstek generálního ředitele Českých drah, které jsou současným vlastníkem lanovky.

Ta ale v jejich budoucích plánech již nefiguruje. „České dráhy se primárně potřebují zaměřovat na zajištění železniční dopravy. Nejsme odborníci na lanové dráhy, neumíme do nich investovat, neumíme zvolit to nejlepší řešení. To patří odborníkům, kteří tyto věci provozují, a České dráhy to v tuto chvíli rozhodně nejsou,“ vysvětlil Ješeta.

Otazník také visí nad budoucí podobou lanovky. „Bude důležité vyhovět jak památkové ochraně, tak ochraně životního prostředí. I proto je předčasné mluvit o tom, jestli to bude úplně nová technologie nebo obnova původní technologie,“ poznamenal hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

31. října 2021

V tuto chvíli ale ještě není zcela jasné, zda se městu podaří lanovku odkoupit.

„Nejdřív musíme projednat záměr majetkoprávní operace. To by mělo trvat v řádu několika měsíců, spíše půl roku. O tom tedy bude rozhodovat nové zastupitelstvo po komunálních volbách. Ale věřím, že se s touto myšlenkou ztotožní,“ dodal Zámečník.

Lanová dráha k vysílači na Ještědu je odstavená od loňského října, kdy se jedna ze dvou kabinek zřítila. Pád nepřežil průvodčí, který v ní jako jediný cestoval. Pasažéři z druhé kabiny vyvázli díky duchapřítomnosti průvodčího bez újmy.