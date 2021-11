Lanovce na Ještěd selhalo tažné lano, pádu měly zabránit další mechanismy

Jedna ze dvou kabin lanovky se zřítila na zem kolem nedělní 14. hodiny. Děsivé ráně předcházelo skřípění brzd.



„Došlo k destrukci tažného lana, bližší příčina bude předmětem vyšetřování,“ řekl Tomáš Mohr, ředitel provozu osobní dopravy Českých drah, kterým lanovka patří.

Podle generálního inspektora Drážní inspekce (DI) Jana Kučery nebyla na vině jen destrukce tažného lana. Vyšetřování v jeho instituci ale potrvá několik měsíců.

„Lanovka má s tím, že praskne tažné lano, počítat. Mají tam být další mechanismy, další postupy, jak zabránit tomu, aby se kabinka rozjela a nekontrolovaně spadla. Zjišťujeme, co následovalo. Druhá kabinka se zastavila a všechno zafungovalo, jak mělo. Víc říkat nebudeme, dokud nebude uzavřené vyšetřování. To bude trvat několik měsíců,“ vysvětlil.

Podle něj je nutné vyslechnout svědky a prověřit, jestli proběhly všechny revize. „Zatím to vypadá, že je všechno v pořádku. Nemáme poznatky, že by někdo něco nezkontroloval v řádném termínu,“ poznamenal.



V neděli se našly zbytky prasklého tažného lana, dnes budou inspektoři na místě ještě sbírat další podklady, pak už se zřejmě vyšetřování přesune do laboratoří a kanceláří. Očekávají se svědectví desítek lidí.

Pád ze třicetimetrové výšky nepřežil průvodčí, který v ní jako jediný směrem dolů jel. Obrovské štěstí mělo 14 lidí, kteří cestovali v druhé kabině nahoru. Ta velkou rychlostí sjela pozadu dolů, zastavit se ji personálu podařilo jen pár desítek metrů od dolní stanice. Náraz do ní by způsobil ještě větší neštěstí.

„Slyšet byl takový tupý náraz, jako když bouchnete do bubnu. Vůbec ničeho jsme si jinak nevšimli. Až pak se ta kabina začala kutálet ještě dolů a pak bylo hrobové ticho,“ popsal MF DNES muž, který při neštěstí stál u dolní zastávky lanové dráhy.

V pondělí měla celá lanovka projít technickou revizí a plánovanou odstávkou, což se děje nejméně jednou ročně. Podle informací MF DNES měla prohlídka být zaměřená právě na tažná, přítažná a nosná lana. Prohlídka pomocí rentgenu by závadu nejspíš odhalila.

Přednosta lanovky Vladimír Štěpán řekl agentuře ČTK, že práce spojené s revizí se kvůli vyšetřování odkládají. Z události je zdrcený, vysvětlení pro pád kabiny nemá.



Zatím není jasné, zda a kdy bude lanovka opět v provozu. Rozhodně to podle Štěpána nebude v plánovaném termínu od 13. listopadu.



Na závadu by se přišlo

„Je to obrovské neštěstí a smůla. Kdyby lanovka ještě půl dne jezdila, pravděpodobně by se na závadu přišlo. Moc mě to mrzí,“ reagoval Pavel Vursta, bývalý přednosta lanové dráhy na Ještěd, který zde sloužil dvacet let a napsal o ní i knihu.

Jak funguje lanovka na Ještěd Liberecké lanovka funguje na principu hlavního lana, na němž je zavěšena. Nahoru a dolů ji tahají menší lana. Pokud jedno z nich praskne nebo jinak selže, je kabina vybavena záchrannou čelisťovou brzdou. Ta dokáže zastavit i rozjetou kabinu, jako se to stalo u kabiny s lidmi. V případě spadlé kabiny nejspíš sehrálo roli to, že najela na jediný nosník lan, který na trase je. Jde o nejvyšší místo na celé trase, kde se oblouk lana mění v jakousi smyčku. „Brzdu asi použil průvodčí kabiny s lidmi, ubrzdil to. Ta druhá kabina se asi uvolnila z nosného lana právě nad podpěrou a vypadla z něj a zřítila se dolů,“ komentoval Pavel Vursta, bývalý přednosta lanové dráhy na Ještěd. Jestli průvodčí, který zahynul, použil nouzové brzdění, není jasné. Několik tun vážící kabina se při prasknutí tažného lana rozjela tak rychle, že by brzda nebyla dost účinná. „V takovém případě je kabina neovladatelná a řítí se obrovskou rychlostí dolů,“ vysvětlil bývalý přednosta lanovky Vursta.

Přitom 88 let stará lanovka pravidelně procházela kontrolami, takže v její historii nikdy k podobnému neštěstí nedošlo.

Policisté zatím o příčinách nehody nechtějí spekulovat, událost ale vyšetřují s podezřením na spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. „Sháníme svědky události, aby se nám přihlásili. Pomůže to vyšetřování,“ uvedl krajský policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

Podle něj do pondělního dopoledne na výzvu reagovaly už desítky lidí.



Odborníci na lanovky ovšem vylučují, že by za neštěstí mohli zaměstnanci Českých drah. „Lanovky spadají pod drážní zákon, který určuje kontroly, revize a údržbu. Dozor tam vykonává Drážní úřad. To nejde nijak zanedbat, o všem se vede zápis a vše se dokladuje. Ty kontroly bývají někdy až přehnané. Podle mě šlo prostě o únavu materiálu,“ spekuluje dlouholetý šéf lanové dráhy k Macoše Radek Hejč.

Jeho lanovka je stejná jako ta na Ještědu. Podle Hejče každý den lanovka prochází nejméně hodinovou vizuální kontrolou a zkušebními jízdami. „Kontroluje se právě stav lan, brzdy, všechno. Únavu materiálu ale nepoznáte. Bohužel, když selže tažné lano, kabina si dělá, co chce, a letí svévolně dolů,“ nastínil Hejč. „Funguje tam ale brzda, která by kabinu za běžných okolností zastavila,“ dodává.

Aby lanovky byly bezpečné, každoročně se jejich lana kontrolují rentgenem, který odhalí i sebemenší poškození. Liberecká lanovka byla těsně před novou prohlídkou. Lanovka byla ale od loňského prosince dvakrát mimo provoz kvůli technické závadě, jednou právě kvůli poškozeným ložiskům u lan.

„Minulou sobotu jsme v té lanovce z Ještědu jeli dolů. Vyptávala jsem se řidiče, jak často se kontrolují ta lana a jakou to má nosnost... Asi uprostřed cesty se lanovka sama zastavila, řidič tvrdil, že neví proč, naštěstí se pak zase spustila. Už do toho v životě nevlezu,“ komentovala událost turistka Simona Rapavá.