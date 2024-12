Jako když přistává UFO. Designérka představila varianty nové lanovky na Ještěd

„Jsme v okamžiku, kdy prezentujeme průběh práce. Není to ještě finální design lanovky. Dopracovali jsme se ke dvěma variantám, které za nás splňují estetickou normu, kterou jsme si dali jako podmínku, a zároveň to splňuje normy na výrobu a udržitelnost,“ sdělila v úterý v Liebiegově paláci designérka Anna Marešová. Ta stojí za podobou i nově vznikající lanovky na Petřín.

Studio Anny Marešové vypracovalo celkem čtyři varianty, do užšího výběru se pak dostaly dvě, o kterých budou rozhodovat liberečtí zastupitelé.

„První varianta je tvarově něčím podobná staré kabince - jde o obdélník s oblými rohy. Pracovali jsme s tím, aby to navazovalo na původní estetiku. Druhá varianta je velikostně příbuzná, ale je víc organická. To znamená, že tam je víc rozvlněná podlaha a střecha,“ přiblížila Marešová a vysvětlila, co jí bylo inspirací.

„Důležitým pojítkem pro nás byla stavba Ještědu, což je ikonická stavba, která vznikala v období, které je hodně populární, co se týče designu. Takže pro nás byla výzva udělat lanovku tak, aby to bylo propojení mezi normálním světem a Ještědem,“ uvedla.

Inspirace českým sci-fi

Marešová do obou variant zapracovala i hravý prvek, který ocení turisté na samém vrcholu hory. „Původně jsme ho tam nezamýšleli, ale ještě než jsme začali na tomto projektu pracovat, byla jsem tázaná, jestli tam nějaký hravý prvek bude. Říkala jsem si, že by to něco chtělo, ale že to musí samo vyplynout,“ zmínila Marešová.

„Inspirovali jsme se koncem šedesátých let, kdy bylo velmi populární české sci-fi jako například Zítra vstanu a opařím se čajem, kde je nádherná výprava od Theodora Pištěka. Tak jsme si říkali, že by tam byla fajn nějaká zábavná interakce. Je tam tedy takový moment, hra se světlem, která bude vidět jenom nahoře na kopci. Když lanovka vyjede nahoru, spustí se z ní kužel světla, který člověku navodí pocit UFO, které tam přistává.“ Kabinky navíc budou mít v podlaze průhled, kterým cestující uvidí pod sebe.

Marešovou zároveň těší, že nakonec mohla navrhovat podobu jedné velké kabiny, a ne několika menších nebo dvou, jako tomu bylo dřív. „Sama sebe jsem se ptala, jak by to chtěl Karel Hubáček, architekt Ještědu. On byl velice progresivní a myslím si, že by také byl pro tuto variantu. Nakonec jsem za ni opravdu ráda.“

Do kabiny se vejde sto cestujících, šest z nich se bude moc posadit. Podle jedné z účastnic besedy ale ne všichni pojedou lanovkou zase dolů. „Design je nádherný! Ale pochybuju, že se všech těch sto lidí sveze zase dolů, spíš půjdou pěšky. Bude nějak omezena doprava na Ještěd?“ ptala se vedení města žena.

„Bude muset dojít k omezení vjezdu aut. Nejspíš to bude formou mýta a omezení. Ale chceme regulovat počet aut,“ odpověděl jí náměstek primátora Jiří Janďourek.

Lanovka na Ještěd je mimo provoz od tragické nehody z října 2021, kdy při pádu jedné ze dvou kabin zemřel průvodčí. Vybudování nové lanovky si podle analýzy města vyžádá 360 až 440 milionů korun. Stavba by měla začít v roce 2026. „Předpokládáme, že v roce 2029 až 2030 by se mohli novou lanovkou svézt první cestující,“ dodal náměstek Janďourek.