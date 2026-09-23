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VIDEO: Stovky lidí stojí frontu na petřínskou lanovku, tablo na zastávce mate turisty

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  12:33
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Zájem o svezení novou petřínskou lanovkou je i druhý den obnoveného provozu extrémní. Ve frontě v dolní stanici na Újezdě čekají stovky lidí, fronta měří několik desítek metrů.

Přesvědčil se o tom i editor iDNES.cz, který ve středu dopoledne pořizoval na Újezdě jen několik obrázků a videí.

Lidé se ale v dlouhé frontě nenudí. Čas si krátí povídáním, děti kolem pobíhají. Na jízdu se těší. Jakmile vůz ze stanice odjede, fronta se o několik metrů zkrátí, aby vzápětí opět dorostla.

Trochu zavádějící je situace na stejnojmenné tramvajové zastávce. Dopravce totiž ještě nestačil sundat tablo informující, že lanová dráha na Petřín je v rekonstrukci, tedy stále mimo provoz.

Cedule na tramvajové zastávce Újezd stále informuje, že lanovka na Petřín je...
Stovky lidí čekají na Újezdě ve frontě, aby se mohli svézt novými vozy na...

Cedule zmátla zahraniční návštěvníky Prahy. „To je škoda,“ zalitoval pár starších turistů, kteří si v jízdním řádu hledali své spojení a informaci o lanovce přečetli.

Když se vzápětí dozvěděli, že je nepřesná a informace o rekonstrukci měla být už sundaná, zajásali. „Tak to my se hned projedeme,“ řekli a vydali se do fronty.

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Lanovkou na Petřín se v úterý, první den provozu, svezlo odhadem 10 tisíc lidí. O prodlouženém víkendu se podle dopravního podniku čeká dvojnásobný počet každý den.

Vozy sice podle jízdního řádu jezdí po deseti minutách, dopravce ale chce na poptávku reagovat přidáním jízd mimo pořadí.

Cedule na tramvajové zastávce Újezd stále informuje, že lanovka na Petřín je mimo provoz. (23. září 2026)
Stovky lidí čekají na Újezdě ve frontě, aby se mohli svézt novými vozy na zrekonstruované trati lanovky na Petřín. (23. září 2026)
Stovky lidí čekají na Újezdě ve frontě, aby se mohli svézt novými vozy na zrekonstruované trati lanovky na Petřín. (23. září 2026)
Stovky lidí čekají na Újezdě ve frontě, aby se mohli svézt novými vozy na zrekonstruované trati lanovky na Petřín. (23. září 2026)
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