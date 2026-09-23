Přesvědčil se o tom i editor iDNES.cz, který ve středu dopoledne pořizoval na Újezdě jen několik obrázků a videí.
Lidé se ale v dlouhé frontě nenudí. Čas si krátí povídáním, děti kolem pobíhají. Na jízdu se těší. Jakmile vůz ze stanice odjede, fronta se o několik metrů zkrátí, aby vzápětí opět dorostla.
Trochu zavádějící je situace na stejnojmenné tramvajové zastávce. Dopravce totiž ještě nestačil sundat tablo informující, že lanová dráha na Petřín je v rekonstrukci, tedy stále mimo provoz.
Cedule zmátla zahraniční návštěvníky Prahy. „To je škoda,“ zalitoval pár starších turistů, kteří si v jízdním řádu hledali své spojení a informaci o lanovce přečetli.
Když se vzápětí dozvěděli, že je nepřesná a informace o rekonstrukci měla být už sundaná, zajásali. „Tak to my se hned projedeme,“ řekli a vydali se do fronty.
Lanovkou na Petřín se v úterý, první den provozu, svezlo odhadem 10 tisíc lidí. O prodlouženém víkendu se podle dopravního podniku čeká dvojnásobný počet každý den.
Vozy sice podle jízdního řádu jezdí po deseti minutách, dopravce ale chce na poptávku reagovat přidáním jízd mimo pořadí.