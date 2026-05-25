To je ona. Nová lanovka na Petřín se odhalila do plné parády

  10:59aktualizováno  10:59
Nové vozy lanovky na Petřín už nejsou zahalené do neprůhledného obalu. Více než měsíc po jejich usazení na zrekonstruovanou trať z nich technici v pondělí ráno plachtu konečně sundali. Další testování ale bude pokračovat.

Novými vozy designérky Anny Marešové se cestující svezou poprvé nejspíš po letních prázdninách.

„Tento týden budou technici výrobce ze skupiny Doppelmayr/Garaventa provádět na dráze petřínské lanovky ověřovací jízdy k doladění brzdového systému,“ uvádí dopravní podnik.

Tento proces pak vyvrcholí zábrzdnými zkouškami obou vozů a teprve potom začne povolovací provoz s odpovědnými úřady.

„Pokud vše půjde bez komplikací, získají oba vozy průkazy způsobilosti.“ Teprve poté dopravní podnik zahájí zkušební jízdy. Nejprve bez zátěže, později i se zátěží.

„Doufám, že je jejich design nadčasový a že i po čtyřiceti letech lidé budou mít tu lanovku rádi,“ řekla designérka Anna Marešová v rozhovoru pro iDNES.cz. Lanovky budou při křížení u Nebozízku na sebe mrkat.

Dosavadní servisní jízdy se nezapočítávaly do předepsaného nájezdu zkušebních jízd v rámci homologace vozidel. V rámci zkušebních jízd musí oba vozy za stanovených podmínek najezdit předepsaný počet hodin.

Staré vozy lanovky byly odvezeny v březnu 2025.

Vozy čtvrté generace lanové dráhy na Petřín na snímku z května 2026.

Předchozí vozy na petřínské lanovce sloužily 40 let, loni v březnu byly odvezeny. Ty nové svezou 120 cestujících, tedy asi o 20 víc než vozy předchozí.

Rakousko-švýcarská skupina Doppelmayr/Garaventa vyrobila nové vozy za 137,7 milionu korun. Dalších 134 milionů stála rekonstrukce trati a zpevnění svahu na Petřín.

Lanovka z Újezda přes Nebozízek na Petřín je mimo provoz od září 2024, kdy trať poškodil déšť.

Vozy čtvrté generace lanové dráhy na Petřín byly již odhaleny v testovacím provozu bez ochranných vrstev a obalů. (25. května 2026)
