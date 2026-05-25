To je ona. Nová lanovka na Petřín se odhalila do plné parády

Novými vozy designérky Anny Marešové se cestující svezou poprvé nejspíš po letních prázdninách.
„Tento týden budou technici výrobce ze skupiny Doppelmayr/Garaventa provádět na dráze petřínské lanovky ověřovací jízdy k doladění brzdového systému,“ uvádí dopravní podnik.
Tento proces pak vyvrcholí zábrzdnými zkouškami obou vozů a teprve potom začne povolovací provoz s odpovědnými úřady.
„Pokud vše půjde bez komplikací, získají oba vozy průkazy způsobilosti.“ Teprve poté dopravní podnik zahájí zkušební jízdy. Nejprve bez zátěže, později i se zátěží.
„Doufám, že je jejich design nadčasový a že i po čtyřiceti letech lidé budou mít tu lanovku rádi,“ řekla designérka Anna Marešová v rozhovoru pro iDNES.cz. Lanovky budou při křížení u Nebozízku na sebe mrkat.
Dosavadní servisní jízdy se nezapočítávaly do předepsaného nájezdu zkušebních jízd v rámci homologace vozidel. V rámci zkušebních jízd musí oba vozy za stanovených podmínek najezdit předepsaný počet hodin.
Předchozí vozy na petřínské lanovce sloužily 40 let, loni v březnu byly odvezeny. Ty nové svezou 120 cestujících, tedy asi o 20 víc než vozy předchozí.
Rakousko-švýcarská skupina Doppelmayr/Garaventa vyrobila nové vozy za 137,7 milionu korun. Dalších 134 milionů stála rekonstrukce trati a zpevnění svahu na Petřín.
Lanovka z Újezda přes Nebozízek na Petřín je mimo provoz od září 2024, kdy trať poškodil déšť.