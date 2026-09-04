Lékař Jiří Hladík, který se účastnil středeční exhumace, řekl České televizi (ČT), že na měkkých tkáních Masarykových ostatků nebyly známky násilí. Kvůli podmínkám v hrobce podle něj tělo takzvaně zmýdelnělo, což pomohlo uchovat tkáně.
„Celistvost těla, měkkých tkání - teď mám na mysli kůži - byla porušena pouze pitevním řezem. Kdyby tam byla poranění způsobená ostrým předmětem, střelnou zbraní, tupým násilím, to znamená na té hlavě, tak by to tam bylo patrné. A nic takového tam nebylo patrné,“ řekl televizi Hladík, který je přednostou Ústavu soudního lékařství 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Odborníci se podle něj nyní zaměřili na hlubší zkoumání těla, jednotlivých kostí. ČT to uvedla na síti X.
Starosta Lán Ernest Kosár (nestr.) řekl, že ve čtvrtek na hřbitově ještě pokračovaly úpravy hrobu, například pokládání nového trávníku na jeho povrch. Před zahájením exhumace předal klíče od hřbitova a v pátek ráno je obec dostala zpět. Na hřbitově v pátek ráno nebyli žádní návštěvníci a zmizelo také opáskování prostor. U hrobu jsou položené dvě kytice a stojí u něj malé lucerny se svíčkami.
V rodinné hrobce jsou též ostatky prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, Jan byl jedním z jeho dětí. Dospělosti se dožili také jeho bratr Herbert a sestry Alice a Olga. Sestra Eleanor zemřela, když jí byly čtyři měsíce. Vedle ostatků Jana Masaryka v Lánech spočívají i ostatky matky Charlotty a sestry Alice.
Mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek ve čtvrtek řekl, že policie nyní k exhumaci nebude poskytovat další informace. Informování má vyhrazeno dozorující Městské státní zastupitelství v Praze, které se ale podle svého mluvčího Aleše Cimbaly v tomto týdnu rovněž nechystá zveřejnit žádné podrobnosti.
Syn prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka zemřel necelý měsíc po komunistickém převratu v únoru 1948. Podle oficiální dobové verze spáchal sebevraždu skokem z okna služebního bytu, policejní ÚDV ale prověřuje možnou vraždu. Policie kauzu znovu otevírala už několikrát, ať už na základě poznatků badatelů, nových listinných důkazů či znaleckého zkoumání.
„Věříme, že nás páteční úkony přiblíží k objasnění okolností vedoucích ke smrti Jana Masaryka,“ uvedl ve středu mluvčí Vinčálek. ÚDV také loni obdržel překlady listin z diplomatických archivů Francie, USA a Británie. Zkoumání ostatků potrvá zřejmě několik měsíců.