Látkové roušky se stále smí používat. Dokument, který se šířil po internetu, byl vytržený z kontextu

Praha „Za náležitou ochranu dýchacích cest se nepovažuje improvizovaná ochrana nosu a úst např. šálou, šátkem či látkovou rouškou.“ To stojí na fotce, která se šířila na sociálních sítích. Jedná se však pouze o informaci vytrženou z kontextu – tato změna v metodickém pokynu pro krajské hygienické stanice platí pouze na případy, kdy člověk přijde do styku s covid pozitivní osobou.

Dokument, podepsaný hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou, vyvolal otázku možného zákazu nošení látkových roušek a dalších improvizovaných ochran nosu a úst.

Metodický pokyn hlavní hygieničky ČR se však týká pouze jednotného postupu krajských hygienických stanic při rozhodování o nařízení karantény těm, kteří přišli do úzkého kontaktu s osobou, jež byla pozitivně testována na koronavirus. Rozhodující je to, jakou ochranu dýchacích cest dotyční použili. Na internetu se objevila pouze závěrečná část celého dokumentu.

Jak pro server Lidovky.cz potvrdila tisková mluvčí Kanceláře ředitele KHS Středočeského kraje Dana Šalamunová, jedná se o informaci vytrženou z kontextu. „Jde pouze o to, že do této chvíle lidé, co se potkali s covid pozitivním a oba měli na sobě respirátor nebo roušku, tak ten druhý nemusel do karantény. Teď dochází ke „zpřísnění“ – pokud se setkám s covid pozitivním a oba máme na sobě respirátor nebo chirurgickou roušku, tak do karantény nemusím,“ uvedla. Látková rouška tedy už „nestačí“.

„Nejde o to, že by látkové roušky byly nějak plošně zakázány. Na veřejnosti stále panuje povinnost zakrýt si ústa a nos, ale není definováno, čím. Doporučujeme samozřejmě respirátor, ale je možné použít látkovou roušku,“ dodala Šalamounová.

Metodický pokyn s platností od 12. února 2021 se týká také toho, na jakou vzdálenost od sebe osoby byly, pokud došlo ke krátkodobému sejmutí ochrany dýchacích cest. Ta je nyní upravena na 2 metry. Celé znění dokumentu naleznete zde.