Po pádu laviny v rakouských Alpách zemřeli tři čeští skialpinisté

Podle policie v sobotu odpoledne v katastru obce Pusterwald zasáhla lavina skupinu sedmi osob. Tři z nich lavina strhla a zcela zasypala a záchranáři je vyprostili již mrtvé. Čtyři další lidé, kteří lavinou zasaženi nebyli, dopravily záchranné složky z náročného horského terénu do bezpečí a poskytly jim neodkladnou lékařskou pomoc, napsala AP.
Na místě zasahoval 150 záchranářů. Vynesení těl obětí z horského terénu má být kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám dokončeno v neděli za asistence horské služby a alpské policie. Přesné okolnosti nehody i totožnost zemřelých skialpinistů jsou předmětem vyšetřování.
V sobotu krátce už po poledni zasypala lyžařku lavina v Bad Hofgasteinu v oblasti salcburského Pongau. O hodinu a půl později se v Gasteinském údolí uvolnila další lavina a zabila čtyři turisty.
V úterý zemřel v salcburském Bad Gasteinu 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu také zachytila lavina. Neštěstí se stalo ve středisku Sportgastein ve Vysokých Taurech, které jsou částí Alp.