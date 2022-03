Primátorka: Není nutné panikařit, i když Češi Karlovy Vary nespasí. Musíme zacílit na evropskou klientelu

Lidovky.cz: Změnila se podle vás nálada ve městě od počátku invaze? Zaznamenali jste například i nějaké neshody mezi lidmi?

Žádné potyčky nebo neshody mezi lidmi zatím nebyly. Vím, že tady proběhly demonstrace na podporu Ukrajiny. Co se ale týče Rusů, kteří bydlí v Karlových Varech, to jsou etablovaní lidé, kteří tu žijí desítky let, založili tu rodiny a živobytí.