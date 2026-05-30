Lebka svaté Zdislavy se vrátí do Jablonného, k vidění bude jen pár hodin

Autor: ,
  8:31aktualizováno  8:31
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Zachráněná lebka svaté Zdislavy, kterou zloděj ukradl z baziliky 12. května a pak ji zalil do betonu, se v sobotu vrátí do Jablonného v Podještědí. Policisté předají cennou relikvii církvi. Ta ji vystaví po dobu sobotní poutě. Následně poputuje lebka do trezoru, ze kterého se časem přemístí ke zbylým ostatkům.

Policie zloděje dopadla ve čtvrtek 14. května a lebku našla. Z betonového sevření ji 16 hodin dolovali restaurátoři. Teď se relikvie vrátí do baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy, ze které byla ukradena. Stane se tak po pouti z městyse Zdislava při hlavní mši.

Zachráněná lebka svaté Zdislavy, kterou zloděj ukradl z baziliky 12. května a pak ji zalil do betonu, se v rámci sobotní pouti vrátí do Jablonného v Podještědí. Na fotografii v popředí pražský arcibiskup Stanislav Přibyl (napravo) společně s libereckým hejtmanem Martinem Půtou. (30. května 2026)
Zachráněná lebka svaté Zdislavy, kterou zloděj ukradl z baziliky 12. května a pak ji zalil do betonu, se v rámci sobotní pouti vrátí do Jablonného v Podještědí. (30. května 2026)
Zachráněná lebka svaté Zdislavy, kterou zloděj ukradl z baziliky 12. května a pak ji zalil do betonu, se v rámci sobotní pouti vrátí do Jablonného v Podještědí. (30. května 2026)
Zachráněná lebka svaté Zdislavy, kterou zloděj ukradl z baziliky 12. května a pak ji zalil do betonu, se v rámci sobotní pouti vrátí do Jablonného v Podještědí. Na fotografii pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. (30. května 2026)
31 fotografií

Pěší pouť vyrazila v sedm ráno, podle mluvčího litoměřické diacéze Jiřího Nývlta by měla do Jablonného dorazit kolem půl jedenácté. „Čeká nás pomalá, asi čtyřhodinová cesta, dlouhá kolem jedenácti kilometrů. Za tu dobu se člověk nabudí na to, co ho čeká v Jablonném. To je smysl všech podobných poutí,“ uvedl pražský arcibiskup Stanislav Přibyl před cestou.

Do chrámu se cenná relikvie vrátí při bohoslužbě po 11:00, sloužit ji bude právě Přibyl. „Po zhruba pěti až deseti minutách by mělo dojít k předání relikvie při úkonu kajícnosti, kdy se budou donášet symbolické věci jako plátno na oltář, květiny, svíčky a nakonec relikvie,“ přiblížil Nývlt.

Lebku, kterou ošetřili restaurátoři, by při mši měl církvi předat českolipský policejní ředitel Petr Rajt. Do večera pak ji věřící mohou vidět v chrámu na hlavním oltáři, hlídat ji budou policisté.

17. května 2026

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Netradiční ocenění policistů

V závěru bohoslužby arcibiskup Přibyl ocení policisty, kteří dopadli pachatele a lebku vypátrali. Udělí jim čestný titul Útvar sv. Zdislavy.

Zachráněná lebka bude po pouti deponována na zabezpečeném místě a později ji chce církev uložit do hrobky světice v kryptě chrámu. S jejím opětovným vystavením se nepočítá.

„Je velmi křehká a vystavování a opětovné ukládání by ji mohlo poškodit,“ řekl děkan baziliky Pavel Maria Mayer.

15. května 2026
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Úhel pohledu

Chystá se Google zničit otevřenost Androidu? Co to pro vás bude znamenat

Ilustrační snímek.

Carolina nedala Montrealu šanci, ve finále Stanley Cupu vyzve Vegas

Brankář Montrealu Jakub Dobeš inkasuje v pátém utkání série z hole Erica...

Lebka svaté Zdislavy se vrátí do Jablonného, k vidění bude jen pár hodin

Zachráněná lebka svaté Zdislavy, kterou zloděj ukradl z baziliky 12. května a...

Donald Trump je podle lékařů ve skvělé kondici, doporučili mu zhubnout

Americký prezident nastupuje do letadla Air Force One po návštěvě Pekingu (15....

Menšík po kanárovi parádně ožil a je v osmifinále. Djokovič ztratil vedení 2:0

Jakub Menšík slaví postup do osmifinále Roland Garros.

Komentář

U doktora se nedoplatíme a ministerstvo ani zdravotní pojišťovna nám nepomohou

ilustrační snímek

Putin ohlásil brzký konec bojů na Ukrajině, ta mluví o novém masivním úderu

Vladimir Putin navštívil Moskevský institut tepelných technologií. (13. května...

Poslední slovo

Invazivní druh. Rychle se rozrůstá, kde by neměl. A obvykle to začíná kartáčkem na zuby

Iva Pekárková.

Začala soudní dohra Kellnerovy tragické smrti. Rodina miliardáře žaluje cestovku

Helikoptéra záchranářů a trosky havarovaného vrtulníku, v němž zahynul český...

Věrný pomocník Kuss si dojel pro triumf, Hirt se při královském klání blýskl v úniku

Sepp Kuss vítězí v 19. etapě Gira.

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Komentář

Trumpův jarmark marnosti na dolarové bankovce. Využití portrétu hlavy státu by bylo hodně neobvyklé

Návrh 250dolarové bankovky s tváří prezidenta Donalda Trumpa a podpisem, kterou...

Američan izolovaný na Bulovce s podezřením na ebolu příznaky nadále nevykazuje

Na pražském Letišti Václava Havla přistál speciální let z Ugandy, na jehož...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.