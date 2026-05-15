„Včera odpoledne zadrželi českolipští kriminalisté v Mladé Boleslavi pětatřicetiletého muže důvodně podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy v Bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí, ke které došlo krátce po 18. hodině v úterý 12. května,“ řekla krajská mluvčí policie Ivana Baláková.
Pátrání policisty přivedlo až do Mladé Boleslavi, kde podezřelý žije. Zadržení se podle nich nebránil a k činu se přiznal.
„Odmítal sdělit, kde se lebka nachází. To se od něj kriminalisté dozvěděli až vpodvečer. Podezřelý uvedl, že vzácnou relikvii zalil do betonu do předmětu, který vzhledem k probíhajícímu trestnímu řízení nechceme momentálně specifikovat,“ popsala Baláková.
Policisté potvrdili, že ji v betonu nalezli. „Lebka je tedy od včerejšího večera v naší moci a restaurátoři nyní budou usilovat o její vyjmutí z betonového sevření,“ dodala Baláková
Motivem pachatele nebylo získat za ni peníze. „Zadržený do protokolu vypověděl, že lebku odcizil proto, že nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele, a že ji chtěl údajně soukromě pohřbít. Dnes měla podle jeho slov skončit na dně řeky,“ uzavřela mluvčí.
Podrobnosti k případu sdělí policie v pátek ve 13 hodin na tiskové konferenci. Portál iDNES.cz bude konferenci živě přenášet.
Zloděj je teď v policejní cele v České Lípě. „V průběhu dnešního dne si převezme usnesení o zahájení trestního stíhání pro krádež a poté podáme státnímu zástupci podnět k jeho vazebnímu stíhání,“ uzavřela Baláková.
Pokud ho bude státní zástupce akceptovat, rozhodne soud o vazbě v průběhu víkendu, nejpozději v neděli.
Zloděje natočila kamera
Zloděj odcizil lebku z baziliky v úterý v podvečer. Při útěku ho natočila kamera, záznam pak policisté zveřejnili. Zároveň o pomoc při pátrání požádali i kolegy ze zahraničí.
Zloděj mezi 18:00 až 18:15 využil toho, že byl v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy vypnutý alarm při přípravě bohoslužby a uvnitř nikdo nebyl.
„Ozvaly se takové dvě hromové rány a třesk. Tak jsem si říkal, co se to děje, jestli se něco zřítilo. A pak jsem zjistil, že to vychází od oltáře svaté Zdislavy a Panny Marie. A objevila se tam taková černá postava, která velmi rychle utekla ven. Takže už se nedalo nic dělat,“ řekl iDNES.cz otec Štěpán Filip, jediný očitý svědek krádeže lebky svaté Zdislavy.