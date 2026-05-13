Máte už nějaké podezření, kdo mohl lebku ukrást?
Nemám. Něco se mi honí hlavou, ale nechci říkat žádná konkrétní jména, protože bych mohl ty lidi poškodit. Pokud jde o podrobnosti krádeže, policisté mě požádali, abych je prozatím nesděloval, a to z důvodu, aby se neztížilo vyšetřování. Z důvodů krádeže je bazilika uzavřená a prohlídky se dnes nekonají.
Můžete popsat, kde byla lebka umístěná?
Nacházela se ve dvou relikviářích. Ten větší byl novobarokní, nedávno restaurovaný v rámci obnovy baziliky. A v tom byla umístěná menší schránka, ve které už byla právě lebka svaté Zdislavy.
Byla schránka zajištěná?
Samozřejmě byla zajištěná. Byla pod alarmem.
A alarm se při krádeži spustil?
Když je bohoslužba, tak alarm vypínáme. A ke krádeži došlo vlastně na začátku bohoslužby, v přítomnosti kněze u oltáře.
Zloděje zachytila kamera. Záznam ale nebyl moc kvalitní. Myslíte si, že byla lebka dobře chráněná? Nebylo by lepší posílit bezpečnostní systém?
Asi o tom budeme muset uvažovat.
Jak významná je lebka svaté Zdislavy a co znamená její zmizení?
Je to velká ztráta, protože ta lebka má nevyčíslitelnou historickou hodnotu. Podobně jako ostatky českých králů nebo jiných světců, třeba svátého Václava nebo svaté Ludmily. Modlíme se za to, aby se co nejdříve našla a vrátila na původní místo.
Uvnitř baziliky byl v té době jen kněz
Kněz se v zákristii připravoval na bohoslužbu. „Když přišel k oltáři, uslyšel dvě rány a viděl někoho utíkat,“ řekl Mayer.
Na místo dnes přijel i pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Rovněž on uvedl, že lebku pachatel odcizil na začátku bohoslužby.
Před svým jmenováním pražským arcibiskupem byl Přibyl dva roky biskupem litoměřické diecéze, pod niž Jablonné spadá. Až do jmenování nového biskupa tuto diecézi stále spravuje.
Lebka sv. Zdislavy byla v hlavní lodi baziliky umístěná v jednom z bočních oltářů. Chránila ji dvě skla. „Jedno mělo tloušťku pět milimetrů a druhé sedm milimetrů,“ uvedl Mayer.
K jeho rozbití musel pachatel použít nějaký nástroj. „Mohlo to být keramické kladívko,“ odhadl děkan.
Nečekal, že by se někdy něco takového mohlo stát. „Byl jsem z toho v šoku. Je tady 120 let lebka naší světice. A to je poprvé, co byl nějaký takový útok,“ dodal.
|
13. května 2026