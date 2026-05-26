Lebka svaté Zdislavy bude vystavena jen při pouti, pak ji církev vrátí do hrobu

  11:25
Zachráněná lebka sv. Zdislavy bude vystavena v bazilice v Jablonném v Podještědí jen při sobotní pouti tento týden. Potom bude uschována. V úterý to řekl pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl. Zloděj relikvii ukradl z baziliky 12. května, pak ji zalil do betonu. Policie muže dopadla a restaurátoři lebku z betonu vyňali.
foto: Jan Pešek, MF DNES

Přibyl rozhodnutí v úterý sdělil ČTK, České televizi a Českému rozhlasu.

„Budeme sledovat její další kondici. To znamená je pod nějakým restaurátorským zásahem a potřebuje ještě nějakou dobu, než dokonale, řekl bych, vyschne a bude jasné, v jaké další kondici se bude nacházet. A naším plánem je vrátit ji do hrobu svaté Zdislavy, čili neplánujeme ji dále vystavovat,“ dodal Přibyl.

Muž obviněný z krádeže chtěl lebku pohřbít v betonu do řeky. Jeho obhájce Vít Pavko řekl, že lituje, že nezvolil jinou formu protestu proti tomu, jak církev s ostatky patronky zacházela. Nesouhlasí s tím, že byla lebka svaté Zdislavy oddělena od těla.

17. května 2026

Schvalujete, že se lebka svaté Zdislavy vrátí do hrobu a již se nebude vystavovat?

