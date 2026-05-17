Lebku svaté Zdislavy se podařilo dostat z betonu, čeká ji péče restaurátorů

  11:40aktualizováno  12:00
Lebku svaté Zdislavy odcizenou v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Relikvie je zachovalá, nyní ji čekají restaurátorské práce, uvedla policie na síti X.
Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v Jablonném v Podještědí, byla uložená ve vitríně pod alarmem. Ten ale byl v tu dobu vypnutý.

Lebka svaté Zdislavy uložená v Jablonném v Podještědí.
Policie ve čtvrtek dopadla pětatřicetiletého muže podezřelého z krádeže ostatků. Kriminalistům se při výslechu přiznal, že lebku zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece.

K samotnému vyjmutí relikvie z betonu se policie nyní vyjadřovat nebude. „Žádné podrobnosti k tomu nebudeme zveřejňovat. Pouze se omezíme na informace v tweetu,“ uvedla pro iDNES.cz policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Experti v pátek uváděli, že odstranit beton z lebky svaté Zdislavy je nutné mechanicky. Pokud by se zvolil chemický způsob, hrozilo by poškození vzácné relikvie. Lebka sv. Zdislavy postrádá většinu skeletu obličejové části a experti uváděli, že podle posledních zkoumání odborníků je mozková část lebky velmi křehká, se známkami značného poškození kosti. Lícní kosti, které odpadly, byly při průzkumu v roce 1979 podle expertů přitmeleny akrylátovou hmotou.

Pachateli za krádež hrozí až osm let vězení, obviněn je také z výtržnictví a poškozování cizí věci. V sobotu soud rozhodoval o uvalení vazby.

„Na základě rozhodnutí soudce Okresního soudu v České Lípě byl obviněný 35letý muž, který v Jablonném v Podještědí odcizil lebku svaté Zdislavy, propuštěn ze zadržení. Jeho trestní stíhání bude probíhat na svobodě,“ sdělila k výsledku soudu policie na síti X.

Ostatky chtěl pohřbít

Motivem krádeže nebylo získat za relikvii peníze. „Zadržený do protokolu vypověděl, že lebku odcizil proto, že nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele, a že ji chtěl údajně soukromě pohřbít. Dnes měla podle jeho slov skončit na dně řeky,“ řekla krajská mluvčí policie Ivana Baláková.

Ředitel Rajt doplnil, že nešlo o organizovanou akci, ale že pachatel jednal sám. „Byl rozhodnutý to udělat i za předpokladu, že by tam byl někdo fyzicky přítomný. Byl tak přesvědčen, že by to pro něj nebyla překážka. Zbraň u sebe neměl.“

Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který je zároveň administrátorem litoměřické diecéze, do níž bazilika v Jablonném v Podještědí náleží, v pátek novinářům řekl, že pokud bude lebka svaté Zdislavy znovu vystavena, pak by to mělo být už jen za neprůstřelným sklem a s elektronickým zabezpečením napojeným na policii.

Svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin, kongregace sester dominikánek, ale také litoměřické diecéze a českého národa. Za blahoslavenou byla Zdislava prohlášena v roce 1907, papež Jan Pavel II. ji svatořečil v roce 1995. Bazilika v Jablonném je na místě, kde byly v roce 1252 uloženy její ostatky.

