Vyvíjí se 60 typů vakcín a přes 200 léků na covid-19. V klinickém hodnocení zdaleka ne všechny uspějí

„Covid není viróza, covid je imunopatologie,“ řekla náměstkyně ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Martina Vašáková. Podle ní komplikace způsobuje právě reakce imunitního systému na virus, proto ani zatím neuspěla žádná léčiva na bázi antivirotik včetně zpočátku velmi nadějného remdesiviru.

Velké léčebné úspěchy podle zástupců ministerstva neměly ani léky na jiné nemoci, které už jsou schválené, ale na jiné nemoci, například ivermektin na kožní záněty nebo favipiravir na chřipku.

Podle Vašákové je problém v tom, že není třeba obvykle léčit časnou fázi covidu-19, v pozdních fázích pak jsou třeba léky imunoterapeutika. „Léčíme imunopatologii systému, protože potom už nedokážeme účinně ty těžké covidy léčit,“ dodala.

V nemocnicích mají zásoby léků na covid

Právě pro období krátce po nákaze jsou vhodné také léky na bázi monoklonálních protilátek, v Česku jsou dostupné od firem Regeneron s názvem Regn-cov2 a Eli Lilly s názvem bamlanivimab. Jedna infuze stojí desítky tisíc a nemocnice, které je nakoupily, v nich mají uložené stamiliony korun. Podle informací deníku Právo regeneronu ve FN Motol zbývá asi polovina dodaných dávek, ve FN Brno přes čtyři tisíce a ve Fakultní Thomayerově nemocnici asi třetina dávek bamlanivimabu.

Nemají ale pro ně vhodné pacienty. Podávat je sice mohou každému nakaženému nad 65 let, kterému hrozí vážný průběh, musí to být ale do několika dní od prvních příznaků. Aby se o vhodném pozitivně testovaném nemocnice dozvěděla, musí ho doporučit praktický lékař.

Podle Vašákové je ale stále výhodnější preventivní očkování než léčba už nakažených lidí. Vakcíny stojí řádově nižší stokoruny za jednu dávku. Někteří senátoři, kteří jsou členové výboru, se pozastavovali nad tím, že EU chce dál jednat s dalšími výrobci vakcín a Česko by se mělo i nadále k takovým smlouvám připojovat. „Lepší mít dostatek té vakcíny a darovat ji, než abychom jí měli nedostatek,“ řekla Vašáková.

Není totiž jasné, kolik vakcín proti covidu-19 bude ČR ještě potřebovat. Koho a kdy přeočkovávat třetí dávkou má ministerstvo rozhodnout do konce srpna. Hovoří se zejména o rizikových lidech nad 65 let. Očekává se také schválení vakcíny pro děti mladší 12 let, které by znamenalo další miliony dávek. Dosud bylo v Česku aplikováno podle dat o očkování zhruba 10,8 milionu dávek. Objednaných má Česko nejméně 16 milionů dávek, část už se rozhodlo darovat nebo přeprodat.