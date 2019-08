Léčba rakoviny se daří, Češi dohánějí Západ. Naopak Maďaři či Slováci jsou na tom nejhůř

Praha Karla má dlouhodobě zvýšený cholesterol v krvi. „Největší hrůzu mám ale z toho, že onemocním rakovinou,“ tvrdí. Její strach přitom nemá takové opodstatnění. Statisticky má totiž mnohem větší pravděpodobnost, že ji skolí právě nějaká nemoc srdce či cév.

Choroby oběhové soustavy, jako jsou cévní mozková příhoda, infarkt myokardu, ischemická choroba srdeční či kornatění tepen, jsou totiž v Evropě zabijákem číslo jedna. Vyplývá to z analýzy projektu Evropa v datech, kterou mají LN exkluzivně k dispozici.

Na vzniku těchto nemocí se podílí především nedostatek pohybu, tučná strava, dlouhodobý stres, obezita, alkohol, kouření či nedostatek spánku. Umře na ně každý třetí Evropan, Čechů dokonce ještě o něco více – 40 procent mužů a 45 procent žen.

Rakovina je až druhá v pořadí, skoná na ni „jenom“ každý čtvrtý. Hodně pak záleží na tom, jaké je člověk národnosti. Tumory nejvíc kosí Maďary, Chorvaty a Slováky, nejméně pak Turky a Kypřany. Češi jsou na tom sice stále o něco hůře, než je evropský průměr, avšak postupně se k němu přibližují. Úmrtnost na rakovinu totiž klesá v Česku ještě rychleji než v celé EU.

Roli v tom hraje lepší prevence, zdravější životní styl i kvalitní zdravotnictví. „Je to úžasné. Nezůstáváme u východního bloku, skutečně se začínáme posouvat a naše výsledky jsou srovnatelné se západní Evropou. Je to dáno jednak screeningovými programy, včasným záchytem i dokonalejší terapií, která je u nás dostupná a hrazená, což není úplná samozřejmost,“ komentovala to předsedkyně České onkologické společnosti Jana Prausová.

Klesá sice i množství úmrtí na nemoci srdce a cév, kde k hlavním rizikovým faktorům patří vysoká hladina cholesterolu a vysoký krevní tlak. V tomto případě však stále přetrvává vysoký rozdíl mezi postkomunistickými zeměmi a Západem. Kardiovaskulární příhodě tak stále podlehne třikrát méně Francouzů, než kolik za rok usmrtí Čechů.