Léčebné konopí bude od příštího roku dostupnější. Zvýší se i počet dodavatelů

Šestasedmdesátiletá Věra z Prahy trpí rakovinou kostní dřeně. Ulevit od bolesti by jí mohlo pomoci léčebné konopí. To se od ledna 2022 stane pro tuzemské pacienty dostupnějším. Umožní to novela zákona, jež v případě technického konopí upraví i strop obsahu účinné látky THC – nová hranice činí jedno procento, tedy zhruba třikrát více než doposud.