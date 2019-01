Léčebné konopí by mohlo být pacientům hrazeno z 90 procent, navrhuje ministerstvo

PRAHA Ministerstvo zdravotnictví navrhuje, aby bylo pacientům léčebné konopí hrazeno z veřejného zdravotního pojištění z 90 procent. Limit bude 30 gramů měsíčně. Dosud si ho nemocní platili sami. Na tiskové konferenci to v úterý řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Návrh, který jeho úřad připravuje do legislativního procesu, by měl začít platit od příštího roku. Ministerstvo odhaduje, že bude stát asi 150 milionů korun ročně.

Léčebné konopí mělo loni předepsáno průměrně 67 pacientů měsíčně, s průměrnou spotřebou 6,3 gramu. Lékaři marihuanu předepisují například lidem s roztroušenou sklerózou, rakovinou či AIDS. Někteří pacienti si stěžují na to, že povolená měsíční dávka není na jejich obtíže dostatečná. Léčebné konopí legislativa povolila v roce 2013, prvních několik let ale nebylo příliš dostupné.



„Uvědomujeme si, že léčebné konopí pro některé pacienty, například pobírající invalidní důchod, může být finančně nedostupné,“ řekl ministr. Desetiprocentní doplatek se má pohybovat v řádu stokorun, podle ministra je pojistkou proti nadměrnému zneužívání. Podle dotazníku mezi lékaři, kteří konopí předepisují, asi 63 procent z těch, kdo léčbu ukončili, skončilo z finančních důvodů.

V březnu 2017 upozornil na téma léčebného konopí i premiér Andrej Babiš (ANO). Na svém facebookové profilu tehdy popisoval příběh pacientky s roztroušenou sklerózou, které konopí pomáhá. Její otec ho ale sám pěstuje, což je nelegální. Konopí z lékárny by ji podle něj vyšlo až na 64 000 korun měsíčně. „Když už stát zakazuje pěstovat si konopí na zahradě pro svou potřebu, tak ať všem, kteří lékařské konopí potřebují, ho proplatí v plné výši!“ napsal tehdy Babiš s tím, že napíše ministrovi zdravotnictví.

V roce 2018 mělo léčebné konopí alespoň jednou předepsáno 447 pacientů, proti předchozímu roku se jejich počet zvýšil trojnásobně, stejně jako počet předepisujících lékařů. Vydáno bylo 4800 gramů. „Předpokládáme, že se počet bude zvyšovat spolu s ekonomickou dostupností,“ dodal ministr. Odhaduje, že léčit konopím by se mohlo asi 1500 až 2000 lidí.

180 korun bez DPH za gram

Dostupné je české a zahraniční konopí, pacienti mohou mít předepsáno až 180 gramů měsíčně. Cena českého byla stanovena na 180 korun bez DPH za gram, zahraniční stojí přibližně dvojnásobek. Po zavedení úhrady z veřejného zdravotního pojištění by podle Vojtěcha byla cena regulovaná.

Předepisovat marihuanu může podle ministerstva na začátku letošního roku 74 lékařů, většinou onkologové, neurologové, ortopedi, geriatři nebo psychiatři a odborníci na paliativní péči, vydává je podobný počet lékáren. Vydává se proti speciálně evidovanému elektronickému receptu. „Zatím neexistují studie, které by prokazovaly účinnost léčby, což je problém,“ dodal ministr. Bude proto od předepisujících lékařů pravidelně chtít data o léčbě.

Asi 90 procent všech pacientů má konopí předepsáno na chronickou neztišitelnou bolest, asi čtyři procenta kvůli roztroušené skleróze. Podle Jiřího Kozáka, který vede Společnost pro studium a léčbu bolesti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně se objevují i žádosti bez lékařské indikace. „Je třeba rozlišovat mezi lékařských a rekreačním použitím,“ dodal Kozák. Legalizace rekreačního užívání ministerstvo podle Vojtěcha nepodporuje.

Konopí pomáhá při léčbě chronických bolestí lidem, u nichž normální léky nezabírají, používá se i u pacientů s rakovinou, AIDS či roztroušenou sklerózou. Léčebné konopí, neboli marihuana, obsahuje až 30 procent psychoaktivní látky THC. Její požívání mimo léčebné účely je v Česku nelegální.