Zadržení podezřelého ze špionáže pro Čínu má i symbolický význam, řekl šéf BIS

K takovému odhalení a následnému trestněprávnímu řešení se odhodlá jen hrstka zemí ve světě a v tomto exkluzivním klubu je nyní i Česko, řekl Koudelka na pondělní bezpečnostní konferenci ve Sněmovně.
Čínského občana zadrželi kriminalisté letos v lednu, obvinili ho z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Je prvním stíhaným za tento paragraf v České republice. Od svého zadržení je ve vazbě, policie navrhla jeho obžalobu.
„Česká republika ukázala Číňanům to, co už vědí Rusové, a to, že si u nás nemohou dělat, co chtějí. Že jsme hrdou zemí, ve které platí právo a zákon. A já jsem velmi rád, že k tomu naše služba zásadním způsobem přispívá,“ uvedl šéf kontrarozvědky.
22. ledna 2026