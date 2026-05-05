Do poloviny května budou teploty na hranici průměrných a nadprůměrných hodnot, slibují meteorologové v měsíční předpovědi. „V druhé polovina května by se týdenní teploty měly opět dostat na hodnoty obvyklé pro tuto roční dobu,“ dodávají.
Průměrná týdenní minima se budou pohybovat v rozmezí od 5 do 10 °C. Maximální týdenní teploty budou během celého předpovědního období kolem 20 stupňů.
Tento týden se citelně ochladí ve čtvrtek, kdy odpolední maxima dosáhnou 12 až 17 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 18 až 23 °C. Ale v dalších dnech se oteplí, v pátek na 16 až 20, v sobotu na 19 až 24 a v neděli až na 28 °C.
Druhý květnový týden od 11. přinese tepoty nad dvaceti stupni, v pondělí a v úterý dokonce atakují letní hodnoty nad pětadvaceti, meteorologové slibují až 28 °C. Takže ledoví muži Pankrác, Servác a Bonifác ve skutečnosti příští týden v úterý 12., ve středu 13. a ve čtvrtek 14. přinesou s největší pravděpodobní místo mrazů vedra.
V druhé půli května se podle meteorologů mírně ochladí. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat od 16 do 22 a v posledním květnovém týdnu od 17 do 22 °C.
Letošní květen by mohl naplnit řadu lidových pranostik, které velebí májový déšť.
- Mokrý máj - v stodole ráj.
- Když se v máji blýská, sedlák si výská.
- Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy.
„Po mimořádně suchém dubnu, by mělo následovat období, kdy se úhrny srážek postupně budou zvyšovat,“ slibují meteorologové v měsíční prognóze. První polovina května by měla přinést srážky na hranici průměru a nadprůměru, druhá polovina května bude zřejmě sušší, ale stále v hodnotách kolem průměru.
„Vzhledem k tomu, že nastává období převážně konvektivními srážkami a bouřkami, množství spadlých srážek může být regionálně velmi rozdílné,“ upřesňují meteorologové.
Předchozí dva měsíce byly na srážky velmi chudé. Podle Českého hydrometeorologického ústavu pršelo v součtu března a dubna nejméně od roku 1961. Výsledkem je téměř vysušená horní vrstva půdy do 40 centimetrů, kde se zásoba vody pohybuje mezi nulou a 30 milimetry. V celém půdním profilu je zásoba vody větší, relativní nasycení je nejčastěji mezi 20 a 60 procenty.