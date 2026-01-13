Česko pokryla silná ledovka, komplikuje dopravu

Vyplývá z aktuálních informací Českých drah. Problémy se očekávají v ranní špičce také na silnicích, kluzké jsou kvůli namrzajícímu dešti i chodníky. V oblastech, kde hrozí ledovka, by lidé raději neměli vyjíždět ani vycházet. Pokud se budou pohybovat venku, měli by být maximálně opatrní.
„První hlášení o mrznoucím dešti od vás přicházela již v odpoledních hodinách z jihozápadních a západních Čech, večer pak byla ledovka pozorována i ve středních a severozápadních Čechách a během noci i na západě a jihu Moravy,“ ohlásili meteorologové na síti X.
Srážky budou v Čechách už od rána od západu ustupovat, na Moravě se ale udrží minimálně do dopoledních hodin. „V Čechách budou srážky během rána od západu ustávat, na Moravě budou pokračovat ještě minimálně i během dopoledne. Ledovka se tvoří aktuálně hlavně na Vysočině a (jižní) Moravě, kde plošně prší. Samotná ledovka se ale může udržet i po ustání deště, rychlost jejího odtávání totiž bude záviset na oteplování jak vzduchu, tak i povrchů, které jsou po předchozím mrazivém období stále ještě prochlazené,“ uvedli v úterý ráno meteorologové.
Teploty během dne vystoupí na nulu až čtyři stupně nad nulou, v Pošumaví až k plus šesti stupňům, naopak na Moravě bude chladněji s maximy od minus tří do plus jednoho stupně Celsia.
České dráhy na síti X kolem 06:00 uvedly, že problémy s ledovkou evidují od brzkých ranních hodin především na tratích v okolí Prahy. „Námraza na trakčním vedení komplikuje také výjezd vlaků z odstavného nádraží Praha-Jih. Některé vlaky jsou zcela odřeknuty, jiné jedou pouze v části své trasy,“ konstatoval dopravce. Komplikace mohou cestující čekat i na trati z Ústí nad Labem do Lysé nad Labem, z Děčína do Ústí nad Labem nebo v úseku Lovosice - Radejčín.
České dráhy kvůli hrozící ledovce posílily dispečink, provozní personál i pohotovostní služby. Cestujícím doporučily sledovat aktuální informace a vybavit se na cestu občerstvením i léky pro případ uvíznutí vlaku. Ledovka může na železnici způsobovat zamrzání výhybek, námrazu na trakčním vedení nebo lámání větví a stromů zasahujících do kolejiště.
Ledovka je průvodním jevem mrznoucího deště nebo mrholení. Vodní kapky po dopadu na zem či předmět zmrznou a vytvářejí průhlednou vrstvu ledu s hladkým povrchem. Na rozdíl od náledí vzniká ledovka nejen na komunikacích, ale i na větvích, plotech, drátech či sloupech.