Část Česka zasáhne ledovka, obleva zvedne hladiny řek

  11:12aktualizováno  11:12
Meteorologové varují před tvorbou ledovky, a to především na severozápadní a střední Moravě. Nejhorší situace bude v neděli ráno, ale lokálně mohou problémy přetrvat i do odpoledních hodin. V Královéhradeckém a Jihočeském kraji naopak obleva může zvednout hladiny některých řek.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Luděk Peřina, ČTK

„V neděli během dne čekáme zejména na severozápadní a střední Moravě i mrznoucí déšť, při kterém se bude vytvářet ledovka. Oblast s mrznoucími srážkami se bude během dne s postupným oteplováním zmenšovat, ale lokálně se může ledovka tvořit ještě během odpoledne,“ varují meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na sociální síti X.

Situace se již zhoršila také v Libereckém kraji, kde na silnicích leží vrstva sněhu. Silničáři cesty ošetřují posypem, v nižších polohách nebo v polohách, kde jsou srážky dešťové, ošetřují komunikace chemicky, vyplývá z dopravních informací Ředitelství silnic a dálnic.

Kvůli zvýšeným teplotám meteorologové také očekávají tání sněhu v oblastech povodí Jizery, Cidliny, Nežárky a Lužnice, kde hrozí dosažení prvního povodňového stupně.

Bez zranění se obešla ranní nehoda osobního auta na silnici I/13 u Jablonného v Podještědí na Liberecku, kde se vozidlo převrátilo na střechu a skončilo mimo komunikaci. Na silnici I/9 u Jiřetína pod Jedlovou na Děčínsku zapadl ve sněhu kamion. Místy střídá sněhovou pokrývku ledovka.

