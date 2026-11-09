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Na ledu v Orlové havarovalo přes dvacet aut včetně hasičů a vězeňské služby

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  10:21aktualizováno  10:21
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Třiadvacet aut se v pondělí ráno srazilo na zledovatělé silnici v Orlové na Karvinsku. Mezi nimi také auta hasičů, zásilkové společnosti a vězeňské služby. Šest lidí se lehce zranilo, upřesnili záchranáři. Složitá dopravní situace kvůli ledovce byla podle policistů i na dalších místech Moravskoslezského kraje. Řidiči musejí počítat se zdržením a kolonami, upozornili.

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Hasiči, policisté i zdravotní záchranka 9. listopadu 2026 zasahovali u hromadné dopravní nehody 23 aut na ulici Těšínská v Orlové, kde byla silnice kvůli silné námraze velmi obtížně sjízdná.
Hasiči, policisté i zdravotní záchranka 9. listopadu 2026 zasahovali u hromadné dopravní nehody 23 aut na ulici Těšínská v Orlové, kde byla silnice kvůli silné námraze velmi obtížně sjízdná.
Hromadná nehoda v Orlové. (9. listopadu 2026)
9. listopadu 2026 krátce po půl šesté se na ulici Těšínská v Orlové, v části Poruba, srazilo 23 vozidel.
18 fotografií

Nehoda se podle policejní mluvčí Evy Michalíkové stala krátce po půl šesté ráno v Těšínské ulici v orlovské místní části Poruba.

Policisté v prvních zprávách bezprostředně po hromadné nehodě informovali, že jedním z havarovaných bylo i vozidlo zdravotníků, po ověření situace na místě po 9:00 informaci označili za mylnou.

„Mezi vozidly jsou také auta hasičů a vězeňské služby. Několik osob bylo předáno do rukou záchranářů, nemělo by se jednat o život ohrožující zranění. Příčinou této nehody byly s největší pravděpodobností klimatické podmínky, tedy náledí,“ uvedla Michalíková.

„Naše posádky na místě ošetřili šest lidí, pět z nich poté odvezli do nemocnice. Jednalo se o lehká zranění, všichni byli při vědomí,“ uvedl mluvčí moravskoslezských zdravotnických záchranářů Lukáš Humpl.

„Při příjezdu k místu události havarovalo na namrzlé komunikaci rovněž jedno ze zásahových vozidel hasičů. I přes tuto komplikaci hasiči bezprostředně zahájili vyprošťovací práce a pokračovali v poskytování pomoci účastníkům nehody,“ uvedl mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Andráško.

„Zasahující hasičské vozidlo, které jelo k nehodě, dostalo smyk,“ konstatovala Michalíková. „Když začalo brzdit, klouzalo několik metrů a nakonec narazilo do několika aut.“

Jedním z účastníků nehody byl i Martin Pelecháč. „Jel jsem z práce a bylo náledí. Trefilo nás jedno auto, tak jsme to šli řešit. A jak jsme se vraceli k autu, tak jeli hasiči a ti havarovali taky.“ Když jeho auto dostalo další náraz, už v něm naštěstí neseděl.

Policisté ve spolupráci se strážníky městské policie koordinují dopravu. Místo je v současné době neprůjezdné. Okolnosti a příčiny jsou předmětem vyšetřování.

U nehody zasahovaly jednotky profesionálních hasičů ze stanic Havířov, Orlová, Karviná a centrální hasičské stanice Ostrava-Zábřeh. Hasiči na místo povolali také autobus, který zajistil tepelný komfort účastníkům nehody. „K dispozici byl rovněž intervent HZS Moravskoslezského kraje, připravený poskytnout psychosociální pomoc,“ uvedla mluvčí hasičů Kamila Langerová.

V kraji se stalo mnoho nehod

Policejní mluvčí Jan Segsulka řekl, že kvůli klimatickým podmínkám se dnes v Moravskoslezském kraji stalo mnoho nehod. Lidé se podle informací Ředitelství silnic a dálnic zranili v Orlové i při srážce dvou osobních aut ve Slezské ulici. Dvě auta bourala na Karvinsku také na silnici mezi Stonavou a Karvinou (bez zranění) nebo v Těrlicku, kde účastníci havárie rovněž utrpěli zranění.

„Hasiči upozorňují řidiče na zvýšené riziko vzniku námrazy, zejména v ranních hodinách. Řidiči by měli přizpůsobit rychlost jízdy aktuálnímu stavu vozovky, dodržovat bezpečnou vzdálenost a počítat s možným výskytem náledí i na komunikacích, které se na první pohled jeví jako sjízdné,“ uvedl Andráško.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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