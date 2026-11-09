Nehoda se podle policejní mluvčí Evy Michalíkové stala krátce po půl šesté ráno v Těšínské ulici v orlovské místní části Poruba.
Policisté v prvních zprávách bezprostředně po hromadné nehodě informovali, že jedním z havarovaných bylo i vozidlo zdravotníků, po ověření situace na místě po 9:00 informaci označili za mylnou.
„Mezi vozidly jsou také auta hasičů a vězeňské služby. Několik osob bylo předáno do rukou záchranářů, nemělo by se jednat o život ohrožující zranění. Příčinou této nehody byly s největší pravděpodobností klimatické podmínky, tedy náledí,“ uvedla Michalíková.
„Naše posádky na místě ošetřili šest lidí, pět z nich poté odvezli do nemocnice. Jednalo se o lehká zranění, všichni byli při vědomí,“ uvedl mluvčí moravskoslezských zdravotnických záchranářů Lukáš Humpl.
„Při příjezdu k místu události havarovalo na namrzlé komunikaci rovněž jedno ze zásahových vozidel hasičů. I přes tuto komplikaci hasiči bezprostředně zahájili vyprošťovací práce a pokračovali v poskytování pomoci účastníkům nehody,“ uvedl mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Andráško.
„Zasahující hasičské vozidlo, které jelo k nehodě, dostalo smyk,“ konstatovala Michalíková. „Když začalo brzdit, klouzalo několik metrů a nakonec narazilo do několika aut.“
Jedním z účastníků nehody byl i Martin Pelecháč. „Jel jsem z práce a bylo náledí. Trefilo nás jedno auto, tak jsme to šli řešit. A jak jsme se vraceli k autu, tak jeli hasiči a ti havarovali taky.“ Když jeho auto dostalo další náraz, už v něm naštěstí neseděl.
Policisté ve spolupráci se strážníky městské policie koordinují dopravu. Místo je v současné době neprůjezdné. Okolnosti a příčiny jsou předmětem vyšetřování.
U nehody zasahovaly jednotky profesionálních hasičů ze stanic Havířov, Orlová, Karviná a centrální hasičské stanice Ostrava-Zábřeh. Hasiči na místo povolali také autobus, který zajistil tepelný komfort účastníkům nehody. „K dispozici byl rovněž intervent HZS Moravskoslezského kraje, připravený poskytnout psychosociální pomoc,“ uvedla mluvčí hasičů Kamila Langerová.
V kraji se stalo mnoho nehod
Policejní mluvčí Jan Segsulka řekl, že kvůli klimatickým podmínkám se dnes v Moravskoslezském kraji stalo mnoho nehod. Lidé se podle informací Ředitelství silnic a dálnic zranili v Orlové i při srážce dvou osobních aut ve Slezské ulici. Dvě auta bourala na Karvinsku také na silnici mezi Stonavou a Karvinou (bez zranění) nebo v Těrlicku, kde účastníci havárie rovněž utrpěli zranění.
„Hasiči upozorňují řidiče na zvýšené riziko vzniku námrazy, zejména v ranních hodinách. Řidiči by měli přizpůsobit rychlost jízdy aktuálnímu stavu vozovky, dodržovat bezpečnou vzdálenost a počítat s možným výskytem náledí i na komunikacích, které se na první pohled jeví jako sjízdné,“ uvedl Andráško.