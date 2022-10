Rozhovor

Marihuana by se prodávala ve speciálních licencovaných obchodech a uživatel by musel být registrovaný, říká ke svému plánu národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. V rozhovoru pro Lidovky.cz vysvětluje, proč by zrušil prohibici a raději zavedl přísně regulovaný trh s konopím. Podle něj by na tom vydělal i stát, protože by se zboží danilo.