Do Evropy konečně přichází lék, který dokáže zpomalit rozvoj Alzheimerovy choroby

Zlepšují se ale také možnosti léčby. Ve Spojených státech už se používají nové léky, které umí rozvoj nemoci v jejím raném stadiu zpomalit. A nyní míří do Evropy. Je to totiž jen pár dní, co Evropská agentura pro léčiva (EMA) schválila použití léku Donanemab i v Evropské unii. Lidé s Alzheimerovou chorobou tak mají novou naději. Nový způsob léčby, její největší výhody, ale také účinnou prevenci popisuje profesor neurologie Stanislav Šutovský.
|
Naděje pro pacienty s Alzheimerem. Evropská komise schválila první lék
Alzheimerova choroba se stává významným problémem současnosti. Jaké jsou první příznaky, podle kterých se tato nemoc pozná?
Alzheimerova choroba se u predisponovaných jedinců rozvíjí postupně a prochází několika stádii. Obvykle začíná zapomnětlivostí a neschopností učit se nové poznatky a dovednosti. Tito pacienti mohou mít ještě téměř zachovaný celkový kognitivní výkon – v takovém případě hovoříme o stadiu subjektivních kognitivních potíží. Postupně se zapomnětlivost zhoršuje, pacient se opakovaně ptá na stejné věci a nemoc přechází do stadia mírné kognitivní poruchy. Pokud je v tomto stádiu potvrzena Alzheimerova patologie prostřednictvím vyšetření mozkomíšního moku nebo pomocí pozitronové emisní tomografie (PET) s vizualizací beta-amyloidu (tzv. amyloidový PET), hovoříme již o prodromálním stádiu Alzheimerovy choroby. Následně se objevuje porucha orientace v čase a prostoru, pacient ztrácí schopnost úsudku a nemoc postupuje do stádia demence. Postupně se stává zcela závislým na péči druhé osoby nebo instituce, přestává poznávat své blízké a nakonec zapomíná, kým ve skutečnosti je. Tento proces – od prvních příznaků poruchy paměti až po ztrátu vlastní identity – trvá přibližně deset let.
prof. MUDr. Stanislav Šutovský, PhD.
Četla jsem, že pokud by každý z nás žil déle než 100 let, potká nás Alzheimerova choroba pravděpodobně všechny. Je to pravda?
Pravdou je, že u většiny stoletých pacientů nacházíme v mozku známky alzheimerovské patologie – amyloidní plaky a klubka tau proteinu. Většina z těchto pacientů má různá stadia kognitivního deficitu, ne však všichni. Tento fakt poukazuje na to, že vysoký věk je významným rizikovým faktorem. Zároveň ale naznačuje, že přítomnost alzheimerovské patologie v mozku ještě nemusí nutně znamenat, že pacient trpí klinickou formou Alzheimerovy choroby.
Proč se u někoho začne Alzheimerova choroba rozvíjet dřív až po osmdesátce, u jiného už po sedmdesátce nebo dokonce po šedesátce? Lze definovat rizikovou skupinu, u které se nemoc může projevit v dřívějším věku?
Na vývoj Alzheimerovy choroby má vliv celá řada faktorů. V popředí však stojí genetika. V současnosti víme, že nejvíce ohrožení jsou nositelé izoformy E4 apolipoproteinu E, kteří tento gen zdědili od rodičů. Tito lidé mají mnohonásobně vyšší riziko rozvoje onemocnění než ti, kteří takzvaný ApoE4 nenesou. V běžné populaci tvoří tito nositelé přibližně 15 procent. U pacientů s Alzheimerovou chorobou však tvoří 65 až 70 procent. To znamená, že ne každý nositel tohoto genu onemocní, ale většina pacientů s Alzheimerovou chorobou tuto izoformu mají. Dědičnost tedy hraje zásadní roli v rozvoji onemocnění. Stále se ale bavíme o Alzheimerově chorobě s pozdním začátkem, tedy po 65. roce života, nejčastěji po sedmdesátce.
Existují i případy, kdy se Alzheimerova choroba vyvine dokonce ještě dřív, mezi 40. a 50. rokem života. To je způsobené čím?
Čím dříve se Alzheimerova choroba rozvine, tím větší je genetická zátěž. V této souvislosti je důležité rozlišovat mezi familiární Alzheimerovou chorobou, která se dědí z generace na generaci a lze ji vysledovat ve více generacích, a sporadickou Alzheimerovou chorobou, která nemá rodinnou zátěž. Familiární forma je nejčastěji spojena s mutacemi tří genů: genu pro amyloidový prekurzorový protein, presenilin 1 a presenilin 2. Nejmladší pacient, kterého jsem léčil, onemocněl ve 33 letech a zemřel ve 45 letech, upoutaný na lůžko. Sporadická Alzheimerova choroba s časným začátkem může být způsobena kombinací různých patologických genetických variant, například homozygotní formou ApoE4 (tedy jedinec zdědil alelu 4 od obou rodičů a má genotyp 4/4).
Můžeme její vznik nějak vědomě oddálit? Jaká je prevence?
Prevence se v současnosti jeví jako nejvýznamnější strategie v boji proti rozvoji onemocnění. Zahrnuje celou řadu opatření, jejichž cílem je udržet mozek v dobré kondici. V rámci EU vznikla iniciativa Brain Health. Všechna opatření podporující zdraví mozku nás zároveň chrání i před Alzheimerovou chorobou. Patří mezi ně dostatek spánku a odpočinku, pravidelná fyzická aktivita po celý život, kognitivní trénink, středomořská strava, kalorická restrikce a také potravinové doplňky podporující mozkové funkce.
Jak se dnes u nás Alzheimerova choroba léčí a do jaké míry ji lze (vy)léčit?
Od roku 1998 máme k dispozici takzvané AchE inhibitory a od roku 2002 také memantin. Obě skupiny léků mají symptomatický účinek při léčbě Alzheimerovy choroby – tedy zmírňují příznaky poruch paměti, ale zásadně nezpomaluji samotný průběh onemocnění a neléčí jeho příčinu. A protože příčina nemoci leží na úrovni komunikace mezi geny a proteiny a je velmi komplexní, je vývoj kauzální léčby mimořádně složitý. Přesto se stále testují nové léky, jejichž cílem je zpomalit progresi onemocnění.
Můžete popsat výhody léků, které se už používají v USA, ale v EU se teprve schvalují?
V září 2022 schválila americká agentura FDA nový lék Lecanemab určený k léčbě Alzheimerovy choroby v raných stádiích na bázi protilátek proti beta-amyloidu – bílkovině hromadící se v mozku pacientů s tímto onemocněním. V červnu 2024 FDA schválila Donanemab jako druhý lék s podobným mechanismem účinku. Oba léky tedy patří do jedné skupiny a fungují na principu odstraňování amyloidových plaků z mozku. V listopadu 2024, po předchozím zamítnutí, pak Evropská agentura pro léčiva schválila Lecanemab. Očekávaný termín rozhodnutí a případná registrace přípravku Donanemab se očekává na konci září. Příchod těchto inovativních léčiv přináší novou naději pacientům s Alzheimerovou chorobou a znamená zásadní posun v přístupu k léčbě.
Co přesně tento posun znamená?
Příchod nových léků je milníkem v léčbě Alzheimerovy choroby. Přinese velkou naději nejen pacientům, ale i jejich blízkým, protože se očekává, že dokáže oddálit dobu, kdy bude pacient odkázán na pomoc druhých, přibližně o sedm měsíců. Zároveň se toto onemocnění začne více medializovat a zvýší se povědomí veřejnosti o jeho varovných příznacích.
Jak tato nová léčba funguje a může mít nějaké nežádoucí účinky?
Lecanemab i Donanemab jsou léčiva, která mění průběh onemocnění, jinými slovy léky, které zpomalují průběh Alzheimerovy choroby, zatímco u nás dostupné léky pouze tlumí příznaky Alzheimerovy choroby, ale nezpomalují její progresi. Oba nové léky prokázaly přibližně 27% rozdíl ve zpomalení kognitivního úpadku oproti placebu v průběhu dvou let. Je však třeba říci, že přibližně jedna třetina pacientů má specifické nežádoucí účinky vyplývající z odstranění beta-amyloidu ze stěn mozkových cév, čemuž říkáme ARIA fenomén. Jeho výskyt je tím pravděpodobnější, čím více má pacient kopií genu ApoE4. To znamená, že pacienti, kteří jej nemají, mají nejmenší riziko tohoto jevu, pacienti s jednou kopií (heterozygoti) mají riziko výskytu ARIA fenoménu přibližně pod 30 procent, a pacienti se dvěma kopiemi (homozygoti) mají riziko vyšší než 30 procent. S ohledem na to Evropská agentura pro léčivé přípravky omezila indikaci anti-amyloidní terapie a vyloučila z ní pacienty s genotypem ApoE4/4.
|
Lék na Alzheimera, který „čistí“ mozek? Pokud uspějeme, tak už za tři roky, říká neurolog Tolar
Jaká je další budoucnost léčby?
Budoucnost léčby Alzheimerovy choroby spatřujeme ve zdokonalování anti-amyloidní terapie a ve vývoji inovativních léčebných přístupů, které dokáží ještě účinněji a bezpečněji zpomalit průběh onemocnění, případně zcela zabránit jeho rozvoji u jedinců s genetickou predispozicí.
Už dnes probíhají klinické studie zaměřené na nové způsoby, jak efektivněji a bezpečněji dopravit anti-amyloidní protilátky do mozku. V druhé oblasti výzkumu se vyvíjejí strategie, které modifikují molekulu ApoE4 tak, aby v mozku usnadňovala odstraňování beta-amyloidu. V současné době tedy probíhá vývoj několika terapií, které budou v blízké budoucnosti předmětem posuzování regulačními orgány, jako jsou FDA či EMA, zda splňují kritéria pro zpomalení progrese Alzheimerovy choroby.
Jsou ještě nějaké další možnosti, jak rozvoj onemocnění zpomalit?
Je to vlastně podobné jako u prevence. Důležitou součástí léčby je neustálé udržování mozku v činnosti. K tomu přispívá pozitivní myšlení a především množství pozitivních podnětů s rodinou a přáteli. Tyto podněty podporují synaptickou plasticitu mozku – tedy tvorbu nových spojení mezi nervovými buňkami, což hraje klíčovou roli v zachování paměti, schopnosti učení i celkového duševního zdraví.