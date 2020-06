Lék remdesivir zůstává jedničkou v boji proti koronaviru, jeho užívání ale není bez rizika. Může poškodit orgány

Praha Koronavirová povodeň zvolna opadává. V Česku už se vyléčily tři čtvrtiny všech nakažených. Stále ale platí, že na covid-19 neexistuje specializovaný lék. Lehčí případy ho „vyleží“, u těžkých lékaři experimentují s přípravky původně určenými na jiná vážná onemocnění. Favoritem je remdesivir, lék s výraznou českou stopou, vyvinutý k potírání krvácivé horečky ebola. Přínos pro pacienty s koronavirem je značný, jeho předepisování má ale také rizika.

„Kontraindikací je poškození jater, selhání ledvin a těžké oběhové selhání s vysokou potřebou farmakologické oběhové podpory,“ říká docent Martin Balík z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Je přitom lékařem, který jako první v zemi přípravek remdesivir nasadil. U zřejmě nejznámějšího českého pacienta: těžce nemocného taxikáře z hlavního města.



Jeho slova o škodlivosti nadějného léku pro některé orgány potvrdil vedoucí týmu, který připravuje „kuchařku“ pro léčbu nového koronaviru – profesor anesteziologie Vladimír Černý. „Je to popsáno ve studii, která vyšla v New England Journal of Medicine. Ta se o těchto negativních účincích zmiňuje,“ řekl serveru Lidovky.cz.