Lékař Barták si odpyká dalších šest let, rozhodl soud. Plánoval tři vraždy a vydírání

Praha Odsouzený lékař Jaroslav Barták si odpyká dalších šest let vězení za to, že z liberecké věznice plánoval tři vraždy a také vydírání tří jiných lidí. V úterý o tom pravomocně rozhodl pražský vrchní soud, který Bartákovi na základě jeho odvolání o dva roky snížil původně uložený trest. Justice lékaře v minulosti potrestala 12 lety odnětí svobody za sexuální obtěžování jeho asistentek.

Barták trestnou činnost od počátku popíral, své stíhání označil za spiknutí. „Bylo zcela jednoznačně prokázáno, že se rozhodně nejedná o nějaký komplot proti panu Bartákovi, a už vůbec ne nějaký komplot ze strany policie,“ konstatoval v úterý předseda odvolacího senátu Michal Hodoušek.



Barták plánoval trestnou činnost v roce 2013, když si odpykával trest v liberecké věznici. Podle obžaloby si za oběti vražd vybral advokáta, kněze a bývalého šéfa vojenské tajné služby, s nimiž si chtěl takto vyřídit osobní spory. Advokáta chtěl nechat unést a před smrtí z něj hodlal vymámit 50 milionů korun. Od únosu kněze si sliboval 10 milionů, následně ho chtěl usmrtit nalitím několika litrů alkoholu do úst a konečníku. Bývalého vojáka chtěl nechat zabít vystřelovacím nožem v metru.

Další tři lidi si vyhlédl jako vhodné oběti k vydírání, a to „rusky hovořícími muži“. Ze získaných peněz zamýšlel podle rozsudku financovat svůj útěk z věznice, který hodlal uskutečnit vrtulníkem a zamířit poté do Běloruska.

Veškeré Bartákovy plány měl zrealizovat jeho spoluvězeň, který měl trestní minulost a také respekt ostatních odsouzených. Muž ovšem vše ohlásil a plánujícího Bartáka se mu navíc podařilo natočit. Dodnes přitom není zřejmé, jak se spoluvězeň k nahrávacímu zařízení ukrytému v hodinkách dostal. Právě na to poukazovala obhajoba, která navíc tvrdila, že spoluvězeň Bartáka omámil alkoholem a léky. Soud tomu neuvěřil.

„Pan obžalovaný na záznamech působí zcela normálním dojmem. Nic nekonzumuje, jen kouří cigarety. Rozhodně nepůsobí dojmem opilého člověka,“ podotkl Hodoušek.

K úternímu odvolacímu zasedání se Barták nenechal eskortovat. Soudu zaslal omluvu ze zdravotních důvodů a také nevyslyšený požadavek, aby soudci vyslechli jeho zpovědníka.

Ke snížení trestu z osmi let na šest přistoupil odvolací senát ze dvou důvodů: Bartákovy plány se nijak nepřiblížily k dokonání a lékařovo trestní řízení trvalo dlouho, aniž by za to mohl. Soudy totiž případ řešily celkem třikrát. Liberecký krajský soud Bartáka nejprve potrestal 18 lety, verdikt ale zrušil vrchní soud. Podruhé krajský soud lékaři uložil 15 let, odvolací soud trest snížil na osm let, Nejvyšší soud však následně věc vrátil k novému projednání.

„Je to záležitost justice jako celku. Všichni se snažíme rozhodovat, jak nejlépe umíme, ale ne vždy se naše názory shodují,“ poznamenal Hodoušek k délce řízení.