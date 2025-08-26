Lékař odstoupil z kandidátky SPOLU. Dříve v jeho péči zemřel novorozenec

„Není to žádným vyjádřením k této tragické události, ale chtěl bych ochránit všechny pozůstalé a také kolegy zdravotníky, se kterými sdílím dlouhá léta našeho náročného povolání. Jako lékaře s 26 lety praxe i jako rodiče tři dětí mě tato více jak tři roky stará, tragická a nešťastná událost také silně osobně zasáhla. Především nechci, aby si o tom museli rodiče a další příbuzní číst v novinách a dále se tím prohlubovala jejich bolest,“ řekl Jajtner.
Dodal, že zneužívání takové lidské tragédie do předvolební kampaně v žádném případě nepatří, a požádal o zdrženlivost.
Případ se stal pár dní po Novém roce v roce 2022, kdy novorozeně zemřelo po sedmi a půl hodinách po porodu. Ošetřujícím lékařem byl právě Jajtner.
Seznam Zprávy uvedly, že znojemská nemocnice podle posudku soudního znalce v péči o novorozence zásadně chybovala. Citovaly experta na novorozeneckou péči Zbyňka Straňáka, podle něhož lékaři za celou dobu nedokázali dítěti odebrat krev a ošetřovali ho v rozporu s doporučeními lékařských společností.
Až na základě jeho posudku nemocnice nakonec rodině zemřelé dívky zaplatila odškodnění 3,3 milionu korun. Její členové museli podepsat dohodu o mlčenlivosti.
Výborný řekl, že si váží rozhodnutí Jajtnera odstoupit z kandidátky „právě a jenom kvůli tomu, aby se ta věc znovu neotevírala a neprohlubovala se bolest pozůstalých“.