Kdy do penze? Únava začíná před padesátkou, posunutí hranice může být i smrtelně nebezpečné, míní lékařka

Lidovky.cz: Umíte si vy sama představit, že pracujete ještě v sedmdesáti letech?

Dovedu si to představit. Sama už čerstvě v důchodovém věku jsem, takže pro mě není hranice sedmdesáti let až tak vzdálená. Pokud se moje zdraví významně nezhorší, chtěla bych ve své práci dál pokračovat.

Samozřejmě to souvisí s typem práce, kterou vykonávám. Přece jen jsem odbornice na pracovní lékařství, která nemusí dělat nic extrémně fyzicky náročného, ani není pod neustálým psychickým tlakem. Pokud bych dělala jiný typ medicíny, například záchranářku, bylo by to jinak.

Lidovky.cz: V jakých dalších profesích by to bylo jinak?