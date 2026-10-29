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Lékař z Jesenice je obviněný z dalších sexuálních trestních činů

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  11:54aktualizováno  11:54
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Obžalovaný neurolog Boris Živný u Krajského soudu v Praze (14. května 2026) | foto: Peter AntalíkiDNES.tv

Neurochirurg Boris Živný, který čelí obžalobě ze znásilnění, pohlavního zneužití a sexuálního nátlaku vůči dvěma dětským pacientům, je nově obviněný z dalších trestných činů sexuálního charakteru. Pokusil se také převést byt na manželku a soud mu obstavil majetek, uvedl dnes Deník N. Podle státního zástupce lékař znásilnil ve své neurologické ordinaci v Jesenici u Prahy čtrnáctiletého chlapce a opakovaně tam zneužíval také dalšího hocha od jeho 12 let.

Případem se od jara zabývá Krajský soud v Praze, lékaři hrozí až dvanáctileté vězení. Živný vinu odmítá. Tvrdí, že postupoval profesionálním způsobem a v souladu s lékařskou etikou.

Nově policie obvinila lékaře z dalších trestných činů. Státní zástupce Zbyněk Vondra potvrdil, že na zářijovém jednání předal soudci usnesení o zahájení dalšího trestního stíhání vůči obžalovanému. Zmocněnkyně poškozených Petra Carvanová Deníku N řekla, že nová obvinění se týkají dalších tří poškozených.

„Pro obdobnou trestnou činnost“

„Je stíhán pro obdobnou trestnou činnost sexuálního charakteru,“ uvedla Carvanová. Dodala, že minimálně v jednom případě policie lékaře viní ze znásilnění. Trojice poškozených byla v úterý vyslechnuta, soudce ale jejich výslechy zrušil, protože Živný vypověděl smlouvy svým obhájcům a začal hledat nového advokáta.

Deník N uvedl, že krátce po sdělení nového obvinění se lékař pokusil převést majetek na svou manželku. Zmocněnkyně poškozených proto podala návrh na zajištění majetku obžalovaného. Krajský soud majetek na konci září zajistil, aby měl lékař případně z čeho zaplatit odškodnění obětem.

Živný proti usnesení soudu o pár dní později podal odvolání. Nyní o něm bude rozhodovat Vrchní soud v Praze. Obžalovaný zpochybňuje výši nároku a co má být zajištěno. Podle Carvanové chce, aby místo bytu bylo zajištěno jeho penzijní připojištění, kde je přes 800 tisíc korun.

14. května 2026

Soudy

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