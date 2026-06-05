Americký lékař na Bulovce je dál bez příznaků. Karanténa končí příští týden

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  18:35aktualizováno  18:35
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Lékař z USA, který je po kontaktu s nakaženým ebolou v Kongu izolován ve Fakultní nemocnici Bulovka, je nadále bez příznaků. Na dotaz ČTK to v pátek uvedla mluvčí nemocnice Eva Stolejda Libigerová. Inkubační doba eboly je maximálně 21 dní, americkému pacientovi uplyne příští týden.
Na pražském Letišti Václava Havla přistál speciální let z Ugandy, na jehož...

Na pražském Letišti Václava Havla přistál speciální let z Ugandy, na jehož palubě byl americký lékař, který přišel do kontaktu s nákazou eboly. V pražské Fakultní nemocnici Bulovka stráví v karanténě 21 dní. (21. května 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Na pražském Letišti Václava Havla přistál speciální let z Ugandy, na jehož...
Na pražském Letišti Václava Havla přistál speciální let z Ugandy, na jehož...
Na pražském Letišti Václava Havla přistál speciální let z Ugandy, na jehož...
Na pražském Letišti Václava Havla přistál speciální let z Ugandy, na jehož...
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Muž pobývá ve speciálně upraveném pokoji, takzvaném bioboxu. Uzavřený stan vestavěný do místnosti má vlastní filtraci vzduchu a pracovníci nemocnice do něj v případě potřeby vstupují ve speciálních oblecích připomínajících skafandry.

Primářka Kliniky infekčních nemocí Hana Roháčová při jeho přijetí před dvěma týdny uvedla, že pokud nebude mít žádné zdravotní potíže, nebude podstupovat žádné testy ani vyšetření. Pokud by se příznaky objevily, nemocnice by jeho vzorky odeslala do laboratoře v Berlíně, která dokáže nákazu ebolou potvrdit.

Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením, horečkou, zvracením, průjmy či bolestmi svalů. Proti některým kmenům eboly existují léky a vakcíny. V Ugandě se ale v současnosti šíří varianta, proti které očkování ani účinná léčba neexistují. Potvrzeno je přeš 380 případů a více než 60 úmrtí.

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