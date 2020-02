Lékaři získají přístup do centrálního registru zbraní. Na podezřelé pacienty upozorní policii

Praha Zbývala asi hodina do půlnoci, když loni v březnu ve vinohradské nemocnici v Praze noční ticho rozřízl zvuk výstřelů. Jeden z pacientů zastřelil muže, s nímž byl na pokoji, druhého zranil, a to legálně drženou zbraní.

Stejně jako po střelbě v Uherském Brodě v roce 2015, kde zemřelo osm lidí, tragédie rozvířila debatu, jak lépe ohlídat, že držitelé zbrojních průkazů nejsou nebezpeční. S citlivou problematikou se nyní snaží vypořádat zbraňová novela, kterou dokončilo ministerstvo vnitra.



Do českého řádu převádí unijní směrnici, proti níž republika dříve marně bojovala žalobou u Soudního dvora EU. Přístup k těm, kdo nakládají se střelnou zbraní, se zpřísní. Středobodem změny má být pružná a elektronická komunikace mezi lékaři a policisty plus zvýšení jejich pravomocí.

„Nově se umožňuje, aby k tomu vybavený poskytovatel zdravotních služeb ověřil, zda je osoba držitelem zbrojního oprávnění prostřednictvím centrálního registru zbraní. Rozšiřuje se oprávnění policie nařídit přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele zbrojního oprávnění, u něhož vyvstane konkrétní podezření, že podmínky způsobilosti již nesplňuje,“ shrnuje důvodová zpráva zákona, již LN získaly.

Prakticky to znamená, že lékař se bude moci podívat okamžitě do centrální evidence, pokud se mu pacientův duševní stav nebude pozdávat, a o případném riziku pak vyrozumět policii. Ta bude moct majiteli zabavit jeho zbraň i z preventivních důvodů, když bude mít důvodné podezření, že by s ní mohl spáchat trestný čin. Zmíněného člověka bude moci policie vyzvat, aby se nechal mimořádně zkontrolovat u posudkového lékaře, kterého si kriminalisté sami vyberou. Jestliže vyvstane podezření, že se duševní stav ozbrojeného pacienta zhoršil, policie ho vyzve, aby jí svůj arzenál vydal.

„Pokud výzvě nevyhoví, policie zbraň odebere, a to v případě potřeby i za cenu vstupu na pozemek nebo do obydlí,“ sdělil LN poslanec Jiří Mašek (ANO), který je členem bezpečnostního výboru sněmovny.