Nová vakcína pomůže v boji se smrtícími melanomy. Brzy jich může být až trojnásobek, varuje lékařka Arenbergerová

Lidovky.cz: Bob Marley zemřel na melanom, který mu vyrostl pod nehtem na nohou. To dokážou sluneční paprsky spustit rakovinotvorné bujení i na takovém místě?

Ne, nedokážou. V tomto případě šlo o velmi specifickou formu melanomu, za kterou vůbec nemohou sluneční paprsky. Stojí za tím spíš genetické faktory. Tedy to, že byl Bob Marley původem Jamajčan s tmavou pletí. Podnehtové melanomy se totiž většinou tvoří právě u lidí snědé rasy. Tam jsou výrazně častější. Naopak u bělochů se vyskytuje jen vzácně – asi v pěti procentech všech melanomů. I to je ale hodně, proto raději každého nabádáme: sledujte i jakékoliv pigmentové změny pod nehty. Jakmile se v této oblasti utvoří tmavý proužek, který se začne rozšiřovat po celé nehtové ploténce, je třeba si ho nechat zkontrolovat lékařem.

Lidovky.cz: Na jakých dalších neobvyklých místech může vyrůst melanom?