Falšovala recepty a covidové certifikáty. Soud poslal lékařku na devět let do vězení

Za obchodování se zfalšovanými recepty na opiáty a antidepresiva a za padělání covidových certifikátů poslal pražský městský soud lékařku na devět let do vězení. Uvedla to Česká televize. Dvěma blízkým spolupracovníkům lékařky uložil soud 10,5 a 8,5 roku odnětí svobody. Za mříže poslal i dvojici, která podle obžaloby prodávala recepty v terénu.