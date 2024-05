Poslanci se přeli o návrh, který měl zajistit rovný přístup pro malé lékárny

Návrh měl zamezit možnému znevýhodňování zejména menších nezávislých lékáren, neprošel ani druhý Kuchařův návrh, který by umožnil výdej volně prodejných léků také prostřednictvím automatů.

„Odmítli jste to, že jste zrušili takzvaný distribuční kanál, který znamenal – a zavedl se za naší vlády – že když malá lékárna na malé, větší obci požádá o léky, tak jí musí být distribuovány. Více než 600 lékáren, těchto menších, ty proti tomu daly petici. A kdo na to doplatí? Doplatí na to důchodci, mladé maminky, rodiny v malých obcích, doplatí na to ty obce,“ řekla šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

„Kromě toho, že vítězem těch obcí, které tu byly, jsou zbrojařské firmy, jsou to řetězce, jsou to energofirmy, tak nám tady ještě přibyl další vítěz, a to jsou takzvané řetězové lékárny,“ prohlásila po přijetí novely zákona, kterou nyní posoudí Senát.

„Ve všech regionech ČR není každému pacientovi poskytována stejná úroveň lékárenské péče,“ píše se v petici majitelů více než šesti stovek menších lékáren.

„My níže podepsaní se ztotožňujeme se znepokojením nezávislých provozovatelů lékáren, kteří se cítí ohroženi jednáním ministra zdravotnictví Vlastimila Válka. Mediální výstup, ve kterém ministr zdravotnictví směřuje pacienty do lékárenských sítí BENU a Dr. Max sdělením, že v těchto sítích léčiva vždy byla a jsou dostupná, poškozují nezávislé provozovatele lékáren. Takové sdělení vrcholného představitele ministerstva zdravotnictví je možné považovat za konflikt zájmů a projev klientelismu,“ píše se také v petici.

Kuchařův pozměňovací návrh o obnově chráněného distribučního kanálu měl uložit výrobcům léků povinnost jejich dodání distributorům, kteří se je zavázali poskytnout lékárnám v Česku. Distributoři by takovými léky museli zásobit lékárny do dvou dnů od obdržení objednávky. Chráněný distribuční kanál v minulosti v lékovém zákoně byl. Od ledna jej nahradila úprava namířená na léky s omezenou dostupností.

Poslankyně Michaela Šebelová za klub STAN řekla, že dostupnost léků v malých lékárnách je klíčová. „Budeme sledovat, zda to tak opravdu bude,“ uvedla. Poslanci STAN chtěli Kuchařovu úpravu podpořit, ale rozhodli se ctít koaliční dohodu.

Stínový ministr zdravotnictví ANO Kamal Farhan vytkl vládě, že ochraňuje monopol a velké lékárenské řetězce. Předsedkyně zdravotnického výboru Zdenka Němečková Crkvenjaš z ODS uvedla, že pokud už platná legislativa rovný přístup k lékům nezajistí, debata o řešení problému bude pokračovat na podzim. „Malé lékárny opravdu nenecháme padnout,“ řekla Němečková Crkvenjaš.