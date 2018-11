Lékárny stahují z prodeje jednu šarži Ibalginu pro děti. Může být zdraví nebezpečný

Praha Farmaceutická společnost Sanofi-Aventis stahuje z trhu Ibalgin Junior šarže č. 8K0151. Může v něm být cizorodá látka. Volně prodejný lék užívají ke zmírnění bolesti a teploty děti od 6 do 12 let. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) nelze vyloučit, že by při požití léku mohlo být ohroženo zdraví pacientů.

Ibalgin Junior.

Přípravek této konkrétní šarže je na trhu od poloviny října. SÚKL předpokládá, že se stahování dotkne asi 1660 balení. Mohou být v lékárnách, nebo u pacientů. Lidé by měli lék vrátit do lékárny.