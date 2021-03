Lékařům chybí jehly i stříkačky, v nouzi se sahá do zásob. Správa rezerv to nese nelibě, že nahrazuje velkoobchod

Praha Tempo očkování je v Česku pomalé, z krajů zaznívají stesky po nedostatku vakcín, další potíž ale spočívá v tom, čím vůbec látku do těla vpíchnout. Lékařům totiž chybí jehly i stříkačky. Ministerstvo zdravotnictví jich sice objednalo po 12 milionech kusů, do země ale dorazí až během dubna a května.

Problém není ani tak v nemocnicích, ty se povětšinou stihly předzásobit, jako u praktických lékařů, na jejichž širokou základnu státu v očkovací monstrkampani spoléhá nejvíc. „Nejde mi o to, abychom je dostali zdarma. Úhrada výkonu očkování je dostatečná, do toho se vejde i nákup materiálu. Potíž je v tom, že prostě není,“ postěžoval si zejména na nedostatek stříkaček šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.



Existenci problému potvrzují i nejvyšší patra krajů. „My samozřejmě máme jehly a stříkačky v naší fakultní nemocnici, od které je přebíráme a dáváme dále, ale povinností všech lékařů bylo si je nakoupit z vlastních zdrojů. Tvrdili však, že nebyly k dispozici,“ vysvětluje Ivo Vondrák (ANO), hejtman Moravskoslezského kraje.

Praktici se však ohrazují proti tvrzením, že zanedbali přípravu. Materiál podle nich není lehké nakoupit kvůli obrovské celosvětové poptávce. „Když se člověk hodně snažil, občas se podařilo sehnat přes e-shop nějakou nabídku na 800 kusů. Problém je, že když to přijde na trh, praktik stojí ve frontě s nemocnicí, která nakoupí klidně půl milionu stříkaček,“ vysvětluje podstatu problému Šonka. Už loni v září varoval stát, že bez pomoci nebudou mít lékaři v ordinacích dostatek jehel a stříkaček.



A tak nastává čas sahání do nejhlubších záhybů státních zásob. Potřebné očkovací propriety do regionů začala pumpovat Správa státních hmotných rezerv (SSHR). Tento týden zahájila velmi intenzivní jednání s ministerstvem zdravotnictví a připravila pro kraje balíček jehel a stříkaček tak, aby přiměřeně pomohla, kde je potřeba.

Rozvoz začal ve středu. Podle šéfa hmotných rezerv Pavla Švagra jde o celkem 315 tisíc stříkaček a 170 tisíc jehel, které zamíří do pěti destinací: Libereckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, dále na Vysočinu a do Prahy. „Další kraje budou následovat. Ve skladech máme v tuto chvíli osm milionů stříkaček a dva miliony jehel. A další jsou na cestě,“ popsal Švagr.

Záchrana z železné rezervy

Vybavenost krajů je podle něj velmi nerovnoměrná. Některé regiony začaly s předstihem a mají dobré zásoby, jako například Jihočeský. „Ten, kdo si včas objednal, ještě jehly má. Náš úkol není primárně dělat velkoobchod se spotřebním materiálem, my máme být poslední železná rezerva, když přestane fungovat zásobování na trhu,“ zdůraznil pro Lidovky.cz Švagr.



Například Moravskoslezský kraj nejprve požádal o milion jehel a stříkaček na ředění vakcíny, což dokonce převýšilo zásoby, které vláda ve skladech celkově vytvořila. Důvodem, proč sever Moravy potřebuje takové množství, jsou podle hejtmana Vondráka lékaři, kteří si zavčasu materiál nezajistili po své ose.

Také Karlovarský kraj po zmapování situace u praktiků požádal stát o dozásobení. „Celkem 10 tisíc kusů jehel a injekčních stříkaček bychom měli získat ještě v tomto týdnu, budeme je distribuovat podle požadavku praktiků,“ řekl pro Lidovky.cz hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (STAN) s tím, že ani u nich se výpadek netýká nemocnic.

V praxi jsou tři zásadní zdroje materiálů pro vakcinaci. Běžní poskytovatelé, tedy standardní zásobování nemocnic a ordinací lékařů, ministerstvo zdravotnictví a v neposlední řadě SSHR, kdyby první dvě možnosti nezvládaly pokrýt potřebu, jak se to nyní děje.

Zásoby SSHR měly být až záložní variantou, na niž se prozatím nemělo sahat, nikoli regulérním odbytištěm.

„A teď vidíme, kde je realita. To, co mělo být záložním zdrojem, se stává nebo se v následujících dnech stane aktuálně vydávanou komoditou,“ dodává Švagr. Vznikla situace, že instance posledních zásob má nakoupeno dříve než ministerstvo; rezervy přestaly sloužit jako rezervy, dodává se z nich průtokově.

Podle Švagra má být standardem, že se hmotné rezervy pro mimořádné situace vytvářejí včas a rozhoduje se o nich na poslední chvíli, jako se to dělo na konci roku, kdy musela správa rychle zajistit šest milionů stříkaček a jehel. Nedlouho poté měla za úkol zásobu skoro zdvojnásobit, na 11 milionů, kdyby vysoká celosvětová poptávka způsobila výpadek na trhu.

„Situace není tak špatná“

Aktuálně má SSHR osm milionů injekčních stříkaček, dva miliony jehel a 800 tisíc jehel a stříkaček na ředění. Do pohotovostních zásob předalo také ministerstvo svých 1,8 milionu setů z Číny. Na dalších devět milionů jehel a dva miliony stříkaček, které by měla obdržet v průběhu května, správa stále čeká.



Situace se má brzy zlepšit a akutní výpadek zahladit, SSHR má mít záhy k dispozici 11 milionů setů a resort obdrží oněch 12 milionů jehel a stříkaček během dubna a května: zásoby by pak měly stačit pro naočkování všech obyvatel, byť momentálně je k dispozici jen 3,8 milionů kompletů.

„Situace nevypadá tak špatně,“ uklidňuje Švagr s výhradou, že hlavní nápor teprve přijde. Vysoké požadavky na materiál se spustí, až se tempo očkování skutečně zrychlí, protože bude čím očkovat.

Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval k urychlení očkování, a to i o víkendech. Podle aktuálních dat ministerstva zdravotnictví má v Česku dokončené očkování dvěma dávkami asi 273 tisíc lidí, celkem bylo podáno 902 605 dávek.

Od začátku března se k vakcinaci proti covidu-19 začali hlásit lidé nad 70 let. Nově mohou hlásit k očkování své pacienty také praktičtí lékaři. Kromě lidí nad 80 let, kteří vakcínu ještě nedostali, a lidí starších 70 let, mohou očkovat i mladší, pokud jejich zdravotní stav posoudí jako rizikový.