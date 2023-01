Vyšší daň z léků? Na to nemáme, vzkazují Stanjurovi pacienti. Už teď doplácejí tisíce

Daňový systém je příliš košatý. Musíme ho zjednodušit, oznámil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Místo dvou snížených sazeb DPH chce od příštího roku vybírat už jen jednu. A to ve výši třináct nebo čtrnáct procent. Zdražit by tak mohly desítky položek – od stravování přes vodné a stočné až po léky. Místo deseti procent by si za ně lidé připlatili o tři nebo čtyři procentní body víc.

Jenomže právě dražší medikamenty rozdmýchaly vášně mezi pacienty. Bojí se, že svou léčbu neutáhnou. Zvlášť teď, když se na ně valí ještě i vyšší účty za potraviny a energie.