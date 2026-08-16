Bradáčová chce revoluci „pasťáků“. Jen poté lze snížit trestní odpovědnost, říká

„Potřebujeme jinou změnu a tou je vznik nových, výchovných, terapeutických ústavů, které by se staraly o tyto děti,“ řekla nejvyšší státní zástupkyně v nedělním pořadu Poledne s Moravcem.
Právě v takových nových centrech Bradáčová vidí prostor, kde by se pracovníci staraly o děti, které už trestně odpovědné budou, nebo ne. Zvážení nižšího věku trestní odpovědnosti má vláda v programovém prohlášení.
„Samotné snížení bez toho, aniž bychom investovali, a dovoluji si říci nemalé finanční prostředky, do fungujících výchovných ústavů, kam budou tyto děti umisťovány, nikdo je nechce umisťovat do standardního výkonu trestu, tak to fungovat nebude,“ sdělila.
Velmi propracovaný systém pro mladistvé pachatele má podle ní Polsko. „Je to ústav, který poskytuje psychiatrickou péči, psychologickou péči, výchovnou péči, ale je to ústav, který také chrání většinovou společnost. To znamená, je to ústav střežený s pevnějšími pravidly a také chrání samozřejmě děti, které dnes ve výchovných ústavech pobývají a jsou tam například proto, že jim zemřeli rodiče, nebo proto, že se o ně nikdo nechce starat,“ prohlásila.
Poukázala i na skutečnost, že dítěti, kterému bylo uloženo nejpřísnější výchovné opatření a které se dopustí dalšího velmi závažného skutku, se nic dalšího nestane. Režim, ve kterém žije, se nezmění.
Podle dat Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) přibývá případů s vysokou agresí, a to především u dětí. Pravidelně se také začíná objevovat zážitkové násilí, tedy násilné chování dětí a dospívajících, které vzniká hlavně kvůli touze něco zažít, vyzkoušet si hranice nebo získat adrenalinový pocit. Vyplývá to z výroční zprávy za loňský rok, kterou zastupitelství zveřejnilo v červnu.
Bradáčová loni při svém nástupu do funkce uvedla, že ji zvyšování agrese a intenzity násilí mladistvých znepokojuje, práci s dětmi by se podle ní měla věnovat větší pozornost. Podle aktuální zprávy NSZ v této kategorii pachatelů narůstá počet násilně motivovaných deliktů.
V případě dětí mladších 15 let trestné činy nejčastěji páchají ve věku 13 a 14 let. U některých typů činů se ale objevují specifické věkové rozdíly, například u znásilnění převažují děti mezi devíti a 12 lety, zatímco u těžkého ublížení na zdraví či nedovoleného nakládání s drogami dominují čtrnáctiletí a patnáctiletí.
U mladistvých ve věku 15 až 18 let zůstává dlouhodobě nejčastějším proviněním krádež a poškození cizí věci, jejich výskyt je stabilní. Naopak výrazně roste počet násilných provinění, zejména ublížení na zdraví a loupeží, kterých bylo v letech 2024 až 2025 zhruba o 40 procent víc než v období 2015 až 2019. Podobný nárůst počtu loupeží se podle NSZ objevuje i u dětí mladších 15 let.
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16. března 2026