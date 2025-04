Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Premiér Petr Fiala a ministr Pavel Blažek (oba ODS) právě v Brně uvádí Lenku Bradáčovou do funkce nejvyšší státní zástupkyně. Na iDNES.cz můžete tiskovou konferenci sledovat živě.

„Je to významná funkce v systému spravedlnosti v České republice, ale i proto, aby občané měli pocit, že se spravedlnosti může dostát všem,“ prohlásil Fiala, který ocenil přátelskou a kolegiální atmosféru při předávání funkce. Poděkoval Střížovi za odvedenou práci.

Podle něj za zvolením právě Bradáčové stojí její vysoká prestiž a profesionalita. Úkoly, před kterými Nejvyšší státní zastupitelství stojí, zůstávají podle premiéra stejné: ochrana právního státu, boj proti závažné kriminalitě, ale i posilování důvěry občanů v žalobce, připomněl Fiala.

Lenka Bradáčová připomněla, že Stříž se „nezapomenutelně zasadil o emancipaci státního zastupitelství“. V příštích sedmi letech, po které bude Bradáčová šéfkou žalobců, chce přijít se změnami.

„Priority jsem stavěla s promyšlenou naléhavostí. Přebírám státní zastupitelství jako emancipovaný a personálně stabilní orgán. Samozřejmě bude klíčové, jaké představy bude mít nový ministr spravedlnosti po podzimních volbách,“ upozornila Bradáčová.

Ráda by třeba více digitalizovala celé zastupitelství. A připomněla, že chce redukovat stupně státních zastupitelství, počty lidí a sil chce přeskupit. „Mou prioritou bude také kriminalita mladistvých a nezletilců. Je to naléhavá záležitost, a nejen u nás. Mělo by to provázet i potřebné vzdělávání. Dále se budu zabývat kriminalitou spojenou s korupcí a nenávistných trestných činů,“ vyjmenovala Bradáčová.

Změny i u přetížené Probační a mediační služby

Zároveň s Bradáčovou se funkce ujímá i nová ředitelka Probační a mediační služby Gabriela Slováková. Ta dosud působila na ministerstvu spravedlnosti v odboru trestní politiky. Dříve vedla ženskou věznici ve Světlé nad Sázavou.

„Do vysokých a prestižních funkcí nastupují dvě ženy. A to ne na základě kvót, ale svých zkušeností a profesionality,“ zdůraznil ministr Blažek.

Blažek Bradáčovou, která řídila pražské žalobce od roku 2012, navrhl do funkce záhy poté, co Igor Stříž oznámil, že na post nejvyššího státního zástupce rezignuje z rodinných a osobních důvodů. Odešel dříve, než mu vypršel jeho sedmiletý mandát.

„Osobnost v čele soustavy státního zastupitelství má znát obsah práce státního zástupce a jeho roli v ústavním systému, nebát se nikoho, včetně sociálních sítí a médií, být všestranněji vzdělaná, respektovaná nejen v právnickém prostředí, bezúhonná a reálně nepřičitatelná k žádné ekonomické, politické či jiné vlivové skupině. A v dnešní době i zdatná ve smyslu schopnosti vysvětlovat své konání široké veřejnosti,“ uvedl tehdy k návrhu Bradáčové Blažek a dodal, že právě jeho nominantka všechno zmíněné splňuje.

V nové pozici chce Bradáčová usilovat o reformu žalobců, kteří se dle ní musejí více specializovat. Uvítala by větší transparentnost ve vynášení rozsudků i menší paušalizaci trestů. Netají se ani tím, že by chtěla zúžit sestavu státních zastupitelství. „Prospělo by to vyšší efektivitě systému v podobě menší byrokracie, odbouraly by se mnohonásobné vnitřní přezkumy a posílila odpovědnost za výsledek,“ řekla v rozhovoru pro MF DNES.

Po Bradáčové se pražských žalobců coby nový šéf ujímá Zdeněk Štěpánek, její dosavadní náměstek. Štěpánka doporučila výběrová komise, před níž předstoupil jako jediný uchazeč o uvolněnou funkci. Očekává se, že s výraznými změnami nepřijde a naváže na dosavadní práci Bradáčové.

Probační a mediační služba, v jejím čele nově stojí Gabriela Slováková, byla po rezignaci Andrey Matouškové od poloviny listopadu bez šéfa. Služba je dlouhodobě podfinancovaná. Věnuje se přitom nejen dohledu nad pachateli třeba v domácím vězení nebo podmínce, ale nabízí i pomoc obětem trestných činů.

Matoušková často upozorňovala na přetížení pracovníků. V Česku se zasadila o restorativní přístup v justici, který se snaží najít porozumění a odpuštění či smíření mezi obětí a pachatelem.