Informaci o policejním obvinění v pátek přinesl web Novinky.cz, podle kterého má být jeden z podezřelých lékař. Státní zástupkyně v Tachově Jana Fišerová k případu řekla, že policie stíhá celkem dvě osoby.
„Jedná se o trestný čin pokusu těžkého ublížení na zdraví a u jedné osoby ještě šíření toxikománie,“ oznámila žalobkyně. Více informací s ohledem na probíhající vyšetřování sdělit odmítla.
Tsoukernik zkolaboval ve svém sídle v Chodové Plané. Záchranářský vrtulník převezl bývalého majitele kasina do nemocnice v noci v bezvědomí.
Lék, po jehož aplikaci muž upadl do kómatu, je často využívaný k léčení nespavosti. Pokud je ale použit neodborně, může dojít k závažným komplikacím. Na předávkování touto látkou zemřel například americký popový zpěvák Michael Jackson.
Miliardář původem z Ruska, který se v České republice usadil v roce 1993, nabyl své jmění především díky podnikání v oblasti hazardu. Největší evropské kasino v Rozvadově, které vybudoval, však minulý rok prodal a věnuje se primárně obchodu s realitami.
Tsoukernik se rád setkával se známými tvářemi. Ve svém kasínu v Rozvadově pořádal silvestrovské oslavy, kde vystupovali Michal David, Monika Absolonová, Helena Vondráčková a další. Mezi jeho blízké přátelé patřil i Karel Gott. Když zpěvák zemřel, vdova Ivana i s dcerami Charlottou a Nelly první dny místo vily na Bertramce, kam proudily davy fanoušků, pobývaly v luxusním sídle miliardáře v Chodové Plané.