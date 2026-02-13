Policie stíhá dva lidi za kolaps miliardáře a ochránce Gottových Tsoukernika

Autor:
  9:12
Policisté obvinili dva lidi, kteří podle ní způsobili kolaps miliardáře Leona Tsoukernika. Podnikatel a blízký přítel Ivany Gottové minulý rok zkolaboval ve svém sídle poté, co mělo dojít na neodbornou nitrožilní aplikaci léku na navození krátkodobé anestézie. Tsoukernik se z kómatu probral po 40 hodinách.
Český podnikatel ruského původu Leon Tsoukernik

Český podnikatel ruského původu Leon Tsoukernik | foto: Ladislav NěmecMAFRA

Leon Tsoukernik a jeho manželka Sandra na křtu knihy Za hranice odolnosti (25....
Leon Tsoukernik
Ivana Gottová na představení projektu Gott navždy (Praha, 13. července 2023)
Leon Tsoukernik s manželkou
11 fotografií

Informaci o policejním obvinění v pátek přinesl web Novinky.cz, podle kterého má být jeden z podezřelých lékař. Státní zástupkyně v Tachově Jana Fišerová k případu řekla, že policie stíhá celkem dvě osoby.

„Jedná se o trestný čin pokusu těžkého ublížení na zdraví a u jedné osoby ještě šíření toxikománie,“ oznámila žalobkyně. Více informací s ohledem na probíhající vyšetřování sdělit odmítla.

Tsoukernik zkolaboval ve svém sídle v Chodové Plané. Záchranářský vrtulník převezl bývalého majitele kasina do nemocnice v noci v bezvědomí.

Lék, po jehož aplikaci muž upadl do kómatu, je často využívaný k léčení nespavosti. Pokud je ale použit neodborně, může dojít k závažným komplikacím. Na předávkování touto látkou zemřel například americký popový zpěvák Michael Jackson.

Miliardář původem z Ruska, který se v České republice usadil v roce 1993, nabyl své jmění především díky podnikání v oblasti hazardu. Největší evropské kasino v Rozvadově, které vybudoval, však minulý rok prodal a věnuje se primárně obchodu s realitami.

Český podnikatel ruského původu Leon Tsoukernik

Fotogalerie

zobrazit 11 fotografií

Tsoukernik se rád setkával se známými tvářemi. Ve svém kasínu v Rozvadově pořádal silvestrovské oslavy, kde vystupovali Michal David, Monika Absolonová, Helena Vondráčková a další. Mezi jeho blízké přátelé patřil i Karel Gott. Když zpěvák zemřel, vdova Ivana i s dcerami Charlottou a Nelly první dny místo vily na Bertramce, kam proudily davy fanoušků, pobývaly v luxusním sídle miliardáře v Chodové Plané.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.